Transfery: Monaco znalazło następcę Glika. Duński niewypał z Barcelony blisko Anglii

Prezentujemy najciekawsze doniesienia transferowe z 4 sierpnia.

Milan ma plan

Zakontraktowanie zimą Zlatana Ibrahimovicia przez Milan okazało się strzałem w dziesiątkę. Jak podaje "La Gazzetta dello Sport" działacze mediolańskiego klubu zamierzają spotkać się z agentem Szweda, Mino Raiolą, i zaproponować mu kontrakt z bonusami. W trakcie negocjacji będą poruszane ewentualne możliwości dalszej pracy Ibry na San Siro, ponieważ jest on aktualnie znakomitym wizerunkiem dla klubu.

#Milan nel futuro: aspettando #Ibrahimovic, tutti con #Donnarumma. Sono loro i simboli del #Milanhttps://t.co/NqMX4mNIZ6#serieA#premium — LaGazzettadelloSport (@Gazzetta_it) August 4, 2020



W oczekiwaniu na…

Lazio wciąż czeka na decyzję Davida Silvy. "Corriere dello Sport" informuje, że Hiszpan w tym tygodniu będzie wybierać między włoskim kierunkiem a zakończeniem kariery w MLS w drużynie Inter Miami. Wśród innych możliwości są też kluby z Bliskiego Wschodu. Pomocnik ma twardy orzech do zgryzienia. Ma do wyboru między grą na wysokim poziomie w Serie A i europejskich pucharach, ale wynagrodzenie i długoletni kontrakt kuszą.

Najpierw Sancho, Grealish poczeka

Jak podaje "Daily Mail" Manchester United będzie czekał do ostatnich dni okienka transferowego z zapytaniem o Jacka Grealisha. Pomocnik ma jeszcze trzy lata obowiązującego kontraktu z Aston Villą i trzeba za niego zapłacić co najmniej 80 mln funtów.

Priorytetem dla Czerwonych Diabłów jest Jadon Sancho, którego Borussia Dortmund zamierza sprzedać za 110 mln euro, a na decyzję czeka jedynie do 10 sierpnia.

"Evening Standard" dodaje, że Chelsea, w przeciwieństwie do Bayernu Monachium, nie zrezygnowała z pozyskania Kaia Havertza. Zespół prowadzony przez Franka Lamparda jest żądny sukcesu i zamierza sprowadzić młodego Niemca, wycenianego na ok. 70 mln funtów.

Krótka przygoda na Camp Nou

Pozyskany w lutym z Leganes za 18 mln euro Martin Braithwaite prawdopodobnie opuści Barcelonę. Jak informuje "El Mundo Deportivo" 29-letni reprezentant Danii jest bliski przenosin do West Ham United. Chociaż jego kontrakt z Blaugraną obowiązuje do 2024 roku, to kataloński klub może zarobić na nim 20 mln euro.

Barcelona are eager to sell Martin Braithwaite this summer despite him only joining the club in January, according to Mundo Deportivo pic.twitter.com/6ni17sa84n — Goal (@goal) July 30, 2020

Zastępstwo za Glika

Monaco musi załatać dziurę w obronie po odejściu Kamila Glika, który wybrał włoskie Benevento. Zdaniem "L'Equipe" klub z Księstwa jest bliski kupienia Axela Disasiego z Reims. Były klub Grzegorza Krychowiaka miał zaakceptować ofertę za 22-letniego obrońcę w wysokości 14 mln euro plus 3 mln w bonusach. Piłkarz doszedł do porozumienia z Monaco w sprawie indywidualnego kontraktu.

Accord Reims-Monaco pour le transfert d'Axel Disasi à l'ASM



Alors qu'ils convoitent Axel Disasi depuis plusieurs semaines, les Monégasques sont tombés d'accord avec Reims pour acheter le défenseur central 14 M€ et des bonus https://t.co/b69QuARW3ypic.twitter.com/3z2snaKaAS — L'ÉQUIPE (@lequipe) August 3, 2020



Z ekstraklasy do Turcji

Wybrany najlepszym piłkarzem Ekstraklasy, Jorge Felix przechodzi testy medyczne w tureckim Sivassporze. 28-letni hiszpański pomocnik przez ostatnie dwa lata był piłkarzem Piasta Gliwice, z którym zdobył mistrzostwo Polski. W minionym sezonie rozegrał 33 spotkania i zdobył 16 bramek w lidze.