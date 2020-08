Rzym zamiast Turynu? Przyszłość Milika wciąż niejasna

W rewanżowym meczu półfinału Pucharu Włoch Napoli zremisowało z Interem 1:1. Dla gospodarzy gola strzelił Dries Mertens, goście odpowiedzieli trafieniem Christiana Eriksena. Do finału awansowało Napoli, które w pierwszym meczu wygrało 1:0. W finale zagra również Juventus.

Napoli awansowało do finału Pucharu Włoch

Futbol wraca we Włoszech. Zawodnicy Napoli, w tym Arkadiusz Milik i Piotr Zieliński, przygotowują się do rewanżowego meczu półfinałowego Coppa Italia z Interem Mediolan. Pierwsze spotkanie drużyna polskich piłkarzy wygrała na San Siro 1:0 po golu Fabiana Ruiza.

Rzymski klub ma odzyskać swój dawny blask pod wodzą nowego właściciela - Amerykanina Dana Friedkina. Właśnie m.in. dlatego już nie do Juventusu, a do AS Romy może trafić Arkadiusz Milik - poinformowała włoska prasa.

Zdaniem dziennika "Corriere dello Sport" napastnik reprezentacji Polski ma zastąpić Edina Dżeko, który łączony jest z Interem, i być nową gwiazdą AS Romy. Piłkarzami, którzy mieliby trafić w zamian za 26-latka do Napoli, są Jordan Veretout i Cengiz Under. Stołeczny zespół interesuje się również Gaetano Castrovillim z Fiorentiny.

Nowy trener Juventusu Andrea Pirlo chciałby z powrotem sprowadzić do Turynu Paula Pogbę. Francuz opuścił ekipę mistrzów Włoch w 2016 roku, przenosząc się do Manchesteru United.

Od tamtej pory nie przypomina już piłkarza, który zachwycał na boiskach Serie A. "Pirlo chciałby to zmienić i wierzy, że 27-latek do spółki z Cristiano Ronaldo mogą być nowymi liderami prowadzonego przez niego zespołu" - napisał "Tuttosport".

Zlatan negocjuje nowy kontrakt

"La Gazzetta dello Sport" rozpisuje się na temat negocjacji Zlatana Ibrahimovicia z AC Milan. Szwed chciałby przedłużyć swoją umowę na kolejny rok, w którego trakcie miałby zarobić 7,5 miliona euro. Rossoneri są gotowi zapłacić mu trochę mniej - sześć milionów. Decydujące rozmowy pomiędzy obiema stronami mają odbyć się w poniedziałek.

Atletico podało cenę za Oblaka

Od kilku dni mówi się o tym, że Jan Oblak miały trafić do Chelsea. Sam bramkarz Atletico również nie wykluczał, że może zmienić klub. "Podobno hiszpański klub jest gotowy sprzedać Słoweńca, ale za około 110 milionów euro" - poinformował "Daily Mirror".

Wydaje się więc, że "The Blues" nie będą zatem w stanie spełnić warunków zespołu z Madrytu. Mówi się też o tym, że krytykowany za słabą postawę w tym sezonie Kepa Arrizabalaga może wrócić do Hiszpanii. Przypomnijmy, że Chelsea zapłaciła za niego Athletikowi Bilbao aż 80 mln euro.

Kto za Setiena?

W hiszpańskich mediach trwa poszukiwanie następcy Quique Setiena. Po fatalnym sezonie i blamażu z Bayernem Monachium w Lidze Mistrzów nikt nie ma wątpliwości, że 61-latek opuści Barcelonę. Kataloński "Sport" oraz "Mundo Deportivo" są zgodne, że głównymi faworytami do objęcia sterów są klubowa legenda Xavi Hernandez oraz były trener Tottenhamu Mauricio Pochettino. Mówiło się też o Ronaldzie Koemanie, ale trudno przypuszczać, że Holender zrezygnuje z funkcji selekcjonera reprezentacji swojego kraju.