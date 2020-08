Milik weźmie udział w wymianie? Borussia wzmocniła się piłkarzem Realu Madryt

Futbol wraca we Włoszech. Zawodnicy Napoli, w tym Arkadiusz Milik i Piotr Zieliński, przygotowują się do rewanżowego meczu półfinałowego Coppa Italia z Interem Mediolan. Pierwsze spotkanie drużyna polskich piłkarzy wygrała na San Siro 1:0 po golu Fabiana Ruiza.

Zdaniem dziennikarzy "Corriere dello Sport" Arkadiusz Milik jest bliski przejścia do AS Romy. Rzymianie zapłaciliby za Polaka zaledwie 15 milionów euro. To jednak nie wszystko. W skład całej transakcji wchodzi jeszcze skrzydłowy Cengiz Under, który miałby trafić do Neapolu.

#Milik alla #Roma, #Under al #Napoli: tutte le cifre dell'affare https://t.co/CGK370IRVW — Corriere dello Sport (@CorSport) August 19, 2020

Dybala chce przedłużyć kontrakt z Juventusem

FC Barcelona ma trenera. Powrót po latach Targana... czytaj dalej » Paulo Dybala wciąż nie wie, czy zostanie w Juventusie, ponieważ cały czas nie może porozumieć się z turyńskimi działaczami w sprawie przedłużenia kontraktu. Jego aktualna umowa jest ważna do 30 czerwca 2022 roku.

"Podobno Argentyńczyk chciałby pozostać w stolicy Piemontu, ale klub nie podejmuje ku temu żadnych działań" - napisała "La Gazzetta dello Sport".

Ewentualna sprzedaż 26-latka przyniosłaby zysk na poziomie 100 milionów euro, za które Juventus mógłby kupić przynajmniej trzech klasowych piłkarzy. Nie wiadomo więc, czy Stara Dama, którą pod wodzą Andrei Pirlo czeka przebudowa, nie zdecyduje się na taki ruch. Mówi się, że Dybala mógłby odejść do Manchesteru City lub Realu Madryt.

Koulibaly jest po słowie z Manchesterem City

Ten sam dziennik odświeża również temat transferu Kalidou Koulibaly'ego. Senegalczyk podobno dogadał się już z Manchesterem City w sprawie swojego kontraktu. Wicemistrz Anglii zaproponował, że zapłaci w sumie Napoli 70 milionów, wliczając w to różne bonusy. Włosi na początku oczekiwali kwoty na poziomie 80 milionów euro, ale zmienili zdanie i oczekują, że transakcja zostanie dopięta w ciągu najbliższych dni.

Źródło: Newspix Senegal, z Koulibalym w składzie, był rywalem Polaków na mundialu

"Bild": Havertz pobije rekord

"Bild" ujawnił nieco szczegółów dotyczących transferu Kaia Havertza do Chelsea. 21-letni pomocnik Bayeru Leverkusen jeszcze tego lata ma zostać najdroższym niemieckim piłkarzem w historii. W sumie cała transakcja wyniesie Chelsea około 200 milionów euro. Połowa z tego zostanie przeznaczona na pięcioletni kontrakt piłkarza, który ma inkasować 20 milionów euro rocznie.

Dotychczas najdroższym niemieckim piłkarzem jest Timo Werner, który od przyszłego sezonu również będzie grał w koszulce The Blues. Były piłkarz RB Lipsk kosztował 53 miliony euro.

Źródło: Getty Images Kai Havertz na liście życzeń Chelsea

Czystki w Barcelonie

Zatrudnienie Ronalda Koemana przez FC Barcelonę oznacza nowe porządki. Klub wietrzy szatnie, a pewni pozostania na Camp Nou mogą być tylko Marc-André ter Stegen, Clement Lenglet, Nelson Semedo, Frenkie de Jong, Ousmane Dembele, Antoine Griezmann, Lionel Messi i Ansu Fati. "Pozostali piłkarze - w tym Luis Suarez, Sergio Busquets, Gerard Pique, Arturo Vidal, Ivan Rakitic czy Samuel są na sprzedaż" - informuje "Marca".

Transfer z Realu do BVB

W środę Borussia Dortmund ogłosiła, że wypożycza z Realu Madryt 18-letniego Brazylijczyka Reiniera. Umowa będzie obowiązywała do 30 czerwca 2022 roku.

Ofensywny pomocnik, który jest reprezentantem młodzieżówki swojego kraju, trafił do Królewskich z Flamengo za kwotę 30 milionów euro. Tam jednak nie zdołał przebić się do pierwszego składu i występował w drużynie rezerw. Ma kontrakt do 2026 roku.