Włosi piszą, że przyszłość Milika wyjaśni się do niedzieli

W rewanżowym meczu półfinału Pucharu Włoch Napoli zremisowało z Interem 1:1. Dla gospodarzy gola strzelił Dries Mertens, goście odpowiedzieli trafieniem Christiana Eriksena. Do finału awansowało Napoli, które w pierwszym meczu wygrało 1:0. W finale zagra również Juventus.

Futbol wraca we Włoszech. Zawodnicy Napoli, w tym Arkadiusz Milik i Piotr Zieliński, przygotowują się do rewanżowego meczu półfinałowego Coppa Italia z Interem Mediolan. Pierwsze spotkanie drużyna polskich piłkarzy wygrała na San Siro 1:0 po golu Fabiana Ruiza.

15.12 | To się nazywa skuteczność. Arkadiusz Milik zadziwia w tym sezonie niczym Robert Lewandowski. Próbkę swoich nieprzeciętnych umiejętności pokazał w sobotnim meczu z Parmą. Nie tyle gol Polaka był piękny, co wyskok przy strzale.

Transfery: "Guardiola nawet rzucając palenie będzie musiał myśleć o przyszłości Messiego" Coraz więcej... czytaj dalej » "Corriere dello Sport" otwiera piątkowe wydanie informacją, że następne miejsca pracy Arkadiusza Milika i Edina Dzeko są ściśle ze sobą powiązane. Polski napastnik ma spotkać się z dyrektorem naczelnym Romy Guido Fiengą, natomiast Bośniak spodziewany jest w Turynie. Jedyną niewiadomą pozostaje przyszłość Gonzalo Higuaina, który musi zrobić miejsce dla doświadczonego snajpera z Rzymu. Jak podają dziennikarze, sytuacja ma rozwiązać się w ciągu 48 godzin.

Pierwsze derby Mediolanu

Z kolei "La Gazzetta dello Sport" stwierdza, że pierwsze spotkanie o władzę w Mediolanie rozegra się w Brescii. Oba mediolańskie zespoły ostrzą sobie zęby na Sandro Tonalego. Rossoneri mieli nawet złożyć ofertę w wysokości 38 mln euro za 20-letniego pomocnika. Inter musi teraz czekać na rozwój sytuacji.

Vidal znów z Conte?

Pozostając w Italii, szkoleniowiec Antonio Conte może znów współpracować z Arturo Vidalem, którego zna z pobytu w Juventusie. Już rok temu zimą szkoleniowiec Interu chciał pozyskać Chilijczyka, jednak to się nie udało.

Wyraźny sygnał nowego trenera Barcelony Ronalda Koemana sprawił, że teraz pomocnik może ponownie wylądować na Półwyspie Apenińskim.

Mourinho sięgnie po Costę?

Jose Mourinho wyraźnie stwierdził, że priorytetem podczas letniego okienka transferowego będzie pozyskanie nowego napastnika. "Daily Star" informuje, że w Tottenhamie może dojść do spotkania dobrych znajomych z czasów Chelsea, ponieważ "The Special One" rozważa zatrudnienie Diego Costy.

Kontrakt 31-letniego reprezentanta Hiszpanii z Atletico Madryt obowiązuje jeszcze tylko do końca sezonu. Inną opcją jest zakup Calluma Wilsona z Bournemouth.

Zaha może poczekać

Wilfried Zaha jest zdeterminowany, aby opuścić Crystal Palace. Skrzydłowy zapowiedział, że może czekać aż do października na zmianę otoczenia. Wśród wymienianych chętnych pojawiły się: PSG, Borussia Dortmund oraz Monaco. Zdaniem "Guardiana" klub z południowego Londynu wciąż nie otrzymał ofert za 27-letniego zawodnika.

Orły pozyskały Nathana Fergusona z West Bromwich Albion i złożyły zapytanie wolnemu piłkarzowi, Ryanowi Fraserowi. Są też bliskie zatrudnienia Eberechi Eze z Queens Park Rangers.

Niemożliwe, a jednak

"Marca" na okładce przedstawia scenariusz naprawy sytuacji w Barcelonie. Między katalońskim klubem a Atletico miałoby dojść do "niemożliwej wymiany", aby powstrzymać kryzys, który pogłębi się po odejściu Messiego. Barca chciała wyciągnąć z Madrytu Joao Felixa, oddając w zamian Antoine’a Griezmanna.

Klub ze stolicy miał odrzucić taką ofertę tydzień przed kompromitującą porażką Blaugrany z Bayernem Monachium 2:8 w Lidze Mistrzów.

El plan de Bartomeu para salir de la crisis antes del 'Mexit': ¡Griezmann por Joao Félix! https://t.co/ntvsFYJxEb te lo cuenta @Carpio_Marca — MARCA (@marca) August 28, 2020



Motor napędowy Lyonu odejdzie?

Olympique Lyon może sprzedać Houssema Aouara. Dobre występy w finałowym turnieju Ligi Mistrzów zaowocowały zainteresowaniem silniejszych klubów.

- Odejście bez pożegnania z kibicami? Jeszcze tego nie rozbiłem. Moje marzenie? To bardzo trudne pytanie… (śmiech) - udzielił lakonicznego wywiadu "L'Equipe" 22-letni pomocnik.

Z Niemiec do Francji…

Zarówno francuski "L'Equipe", jak i "Bild" informują, że Monaco doszło do porozumienia z Bayerem Leverkusen w sprawie zakupu Kevina Vollanda. Niemiec ma kosztować nieco ponad 20 mln euro. Byłby to kolejny transfer klubu z Księstwa po zatrudnieniu Brazylijczyka Caio Henrique.