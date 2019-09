Piątek ma o czym myśleć. Milan ściąga wicemistrza świata

27.09 | Czy w sobotę, czy w niedzielę, czy we wtorek - jemu nie robi to żadnej różnicy. Krzysztof Piątek strzela w Genoi jak szalony. Mecz z Chievo był już piątym z rzędu w którym umieścił piłkę w siatce. Wcześniej w jego klubie nie udało się to żadnemu piłkarzowi. Komentatorzy podczas transmisji powiedzieli o nim "mafijny killer". Włoscy komentatorzy nazywają Polaka "Il Pistolero", czyli rewolwerowiec.

23.02 | "I zabawa trwa nadal. Czy to jeszcze kogoś może dziwić?" - powiedzieli komentatorzy po golu Krzysztofa Piątka w meczu 25. kolejki Serie A z Empoli. Dla polskiego snajpera Milanu był to już 26. gol w tym sezonie we wszystkich rozgrywkach. Dzięki niemu, wyprzedził o jedno trafienie samego Roberta Lewandowskiego.

O przenosinach Rebicia do stolicy Lombardii jako pierwszy poinformował w niedzielę świetnie zorientowany dziennikarz Sky Sports Gianluca Di Marzio. I rzeczywiście, Chorwat wieczorem pojawił się we Włoszech i tryskał humorem.

Rebić w Milanie, Silva w Eintrachcie

"Jestem szczęśliwy, że mogę tu być. Forza Milan" - rzucił tylko i zniknął w hotelu.

Wydaje się zatem, że nic nie stoi na przeszkodzie i 25-latek podpisze w poniedziałek kontrakt. Zresztą potwierdzenie nadeszło już także z Niemiec. - Kluby doszły do porozumienia w sprawie transferu - miał stwierdzić dyrektor sportowy Eintrachtu Fredi Bobić, cytowany przez serwis football-italia.net.

Szczegóły przeprowadzki Chorwata do Mediolanu zdradza z kolei włoskie Sky Sports. Rebić ma trafić do drużyny Rossonerich na zasadzie rocznego wypożyczenia. Po tym okresie Milan będzie miał obowiązek wykupienia piłkarza za 25 mln euro, a z bonusami - uzależnionymi od liczby występów - kwota może wzrosnąć nawet do 30 mln.

Piątek na ławce, trener Milanu tłumaczy. "To nie koniec świata" AC Milan pokonał... czytaj dalej » W transakcję zostanie również włączony Andre Silva, który powędruje w odwrotnym kierunku. Portugalczyk zgodził się już na przenosiny do Frankfurtu.

Problem dla Piątka?

Rebić, dla którego będzie to powrót do Włoch po występach w Fiorentinie, najczęściej gra na pozycji cofniętego napastnika. Takiego ustawienia nie stosował dotąd trener Milanu Marco Giampaolo, więc można się spodziewać, że Chorwat występował będzie na skrzydle, bądź powalczy o miejsce w ataku z Piątkiem.

Transfer wicemistrza świata może okazać się dla Polaka sporym problemem, bo Piątek bardzo przeciętnie rozpoczął nowe rozgrywki. Snajper nie strzelił żadnego gola w przedsezonowych sparingach ani w dwóch meczach już po starcie ligi. W miniony weekend mecz z Brescią (1:0) rozpoczął na ławce rezerwowych, a zastąpił go Silva, z którym w Mediolanie żadnej przyszłości nie wiązano.

Rebić rozegrał 28 meczów i strzelił trzy gole dla reprezentacji Chorwacji. W ubiegłym roku sięgnął z drużyną narodową po wicemistrzostwo świata.

Okno transferowe zostanie we Włoszech zamknięte w poniedziałek o 20 i do tej godziny Milan ma czas, by dopełnić formalności.