Wreszcie się dogadali. Manchester United wyda fortunę na młodego Anglika

W minionym tygodniu 21-letni prawy obrońca walczył z reprezentacją Anglii na młodzieżowym Euro. Wystąpił tylko w pierwszym meczu z Francją i to dość pechowo - w doliczonym czasie gry strzelił gola samobójczego i jego drużyna przegrała 1:2.

Wyspiarze pożegnali się z turniejem po fazie grupowej, więc Wan-Bissaka ma już wakacje. Zanim jednak odda się uciechom lata, ma stawić się w siedzibie United, przejść testy medyczne i podpisać kontrakt.

W tle transfer sprzed czterech lat

O porozumieniu między klubami informuje BBC, a także inne media jak dziennik "The Guardian".

Kusił go Manchester United. Mats Hummels wolał powrót do Borussii Hitem... czytaj dalej » Nie pada długość kontraktu, ale podawana jest kwota odstępnego, która ma wynosić 45 mln funtów, a sam piłkarz będzie zarabiać 80 tysięcy funtów tygodniowo. Dla młodego Anglika to spora zmiana. Dotąd w Crystal Palace otrzymywał osiem razy mniejszą pensję i był najsłabiej opłacanym graczem pierwszego zespołu.

Osiągnięte porozumienie to koniec sagi pt. "Wan Bissaka w United". Czerwone Diabły i Orły negocjowały długimi tygodniami, a kością niezgody była klauzula zawarta między tymi klubami w lutym 2015 roku. Chodzi o transfer Wilfrieda Zaha. Kiedy Manchester sprzedawał go do Crystal Palace za sześć milionów euro, zastrzegł sobie 25 procent od następnego transferu Iworyjczyka. Teraz londyńczycy chcieli, by klub z Manchesteru zrezygnował z tego zapisu, ale działacze pozostawali nieugięci. Ostatecznie to Crystal Palace ustąpiło.

Piąty najdroższy

Wygląda więc na to, że transfer Wan-Bissaki jest przesądzony. 45 mln funtów odstępnego sprawi, że obrońca stanie się piątym najdroższym piłkarzem w historii klubu. Więcej zapłacono jedynie za Paula Pogbę, Romelu Lukaku, Angela Di Marię i Freda.

Wan-Bissaka trafił do szkółki Crystal Palace w wieku 11 lat, a w pierwszej drużynie zadebiutował w 2018 roku. W minionym sezonie rozegrał 35 meczów w Premier League.

21-latek będzie drugim wzmocnieniem drużyny Ole Gunnara Solskjaera tego lata. Wcześniej za 15 mln funtów na Old Trafford trafił Daniel James ze Swansea.