To może być bardzo gorące lato. Światowym gwiazdom kończą się kontrakty

30 czerwca 2022 roku - to data, która zaznaczona jest w kalendarzach czołowych piłkarzy. "Wielu już zna swoje przeznaczenie. Jest jednak duża liczba graczy, którzy jeszcze nie podjęli decyzji. Wśród tej ostatniej grupy są gwiazdy, które wstrząsną rynkiem bez konieczności przelewania dużych kwot" - czytamy w artykule madryckiej gazety.

Dziennikarze wymieniają potencjalnych bohaterów letniego okienka transferowego.

Dwunastu wspaniałych?

KYLIAN MBAPPE

Wszystko wskazuje na to, że 23-latek zamieni w końcu PSG na Real Madryt. Królewscy nie chcą jednak ogłaszać transferu aż do zakończenia finału Ligi Mistrzów (28 maja). "AS" pisze we wtorek, że francuski napastnik zostanie najlepiej opłacanym graczem w historii klubu.

Źródło: Getty Images PSG chce za wszelką cenę zatrzymać Kyliana Mbappe

PAUL POGBA

29-letni pomocnik kończy drugi rozczarowujący rozdział w Manchesterze United. Mówi się, że w przyszłym sezonie wyląduje w PSG albo w Juventusie. "Marca" pisze, że agencja (reprezentująca nieżyjącego już Mino Raiolę) spotkała się w poniedziałek z władzami Starej Damy. Czyżby Francuzowi najbliżej było powrotu na stare śmieci? W Turynie "eksplodował" jako piłkarz i spędził cztery lata, jednak PSG oferuje mu więcej pieniędzy. Przed nim ważna decyzja.

Źródło: Getty Images Pogba ma w ostatnim czasie sporo problemów zdrowotnych

FRANCK KESSIE

Znany włoski dziennikarz Fabrizio Romano już w marcu informował, że iworyjski pomocnik, który w AC Milan rozgrywa piąty sezon, przejdzie latem do Barcelony. Piękną przygodę we Włoszech może zwieńczyć w niedzielę mistrzowskim tytułem. Na Camp Nou ma się związać czteroletnim kontraktem.



Here we go. After verbal agreement reached days ago, Franck Kessié has signed as new Barcelona player until June 2026 - it’s gonna be four year deal, he joins as free agent from AC Milan. #FCB



Kessié will receive €6.5m net salary plus add-ons. Medical already completed. pic.twitter.com/9kFCIPJXn5 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 22, 2022





ANDREAS CHRISTENSEN

To kolejny piłkarz, z którym już na początku marca miała się porozumieć Duma Katalonii. 26-letni duński obrońca reprezentował barwy Chelsea od 2014 roku, a w 2015 roku grał na wypożyczeniu w Borussii Moenchengladbach. Wieczór łez w Turynie. Juventus pożegnał swoje gwiazdy Poniedziałek był... czytaj dalej »

ANTONIO RUEDIGER

To będzie trudne lato dla władz Chelsea, która straci co najmniej dwóch podstawowych obrońców. Kontraktu nie przedłuży także Ruediger, który przeniesie się do Realu Madryt. Mówi się, że Niemiec podpisze czteroletnią umowę, a jego wynagrodzenie wyniesie około 9-10 milionów euro. Oficjalnego komunikatu, tak jak w przypadku Mbappe, należy spodziewać się po 28 maja.

PAULO DYBALA

Choć 28-letni Argentyńczyk chciałby kontynuować swą przygodę w Turynie, inne plany ma Juventus, który już w marcu ogłosił, że po siedmiu latach piłkarz opuści Starą Damę. Podobno najbliżej pozyskania napastnika jest główny rywal turyńczyków - Inter Mediolan.

OUSMANE DEMBELE

Francuz tak bardzo chciał opuścić Camp Nou, że wydawało się, że zrobi to już w styczniu. Ostatecznie został i odżył po tym, jak trenerem Barcelony został Xavi Hernandez. Dla Hiszpana pozostanie 25-latka jest priorytetem. Hiszpańskie media informują, że rozmowy na temat przedłużenia kontraktu wznowiono kilka tygodni temu, ale "nie postępują".

LUKA MODRIĆ

W Madrycie nikt, zwłaszcza po takim sezonie Chorwata, nie wyobraża sobie, że 36-latek opuści po sezonie Santiago Bernabeu. "Pragnieniem obu stron jest kontynuowanie współpracy" - twierdzi "Marca". Emocjonalne pożegnanie Suareza. "Zawsze będę kibicem Atletico" To był kolejny w... czytaj dalej »

LUIS SUAREZ

Po dwóch latach spędzonych w Atletico w niedzielę Urugwajczyk pożegnał się z kibicami na Wanda Metropolitano - musi szukać sobie nowej drużyny. Według włoskich mediów, zainteresowany jego pozyskaniem w dalszym ciągu jest Juventus (zanim we wrześniu 2020 roku piłkarz związał się z Atletico, wydawało się, że wyląduje w Turynie). 35-latka widziałby ponoć w swoich szeregach również menedżer Aston Villi Steven Gerrard, czyli były kolega Suareza z Liverpoolu.

ANGEL DI MARIA

Juventus podobno prowadzi w wyścigu o skrzydłowego PSG. Media twierdzą, że pierwsze rozmowy już się rozpoczęły. Władze mistrzów Francji mogą skorzystać z opcji w umowie, w której automatycznie ją odnawiają, ale - co zauważa "Marca" - "jak dotąd nie wykazywały żadnych oznak chęci".



CHRISTIAN ERIKSEN

30 czerwca wygasa także zaledwie sześciomiesięczny kontrakt z Brentford. Duńczyk, który na Euro 2020 doznał ataku serca, powiedział, że marzy o ponownej grze w Lidze Mistrzów. Po poniedziałkowej porażce Arsenalu coraz bardziej realny staje się jego powrót do Tottenhamu.

NOUSSAIR MAZRAOUI

Przed tygodniem "Kicker" podał, że obrońca Ajaksu Amsterdam przejdzie do Bayernu Monachium. 24-letni Marokańczyk miał już uzgodnić z mistrzem Niemiec warunki kontraktu do 30 czerwca 2026 roku.