Podpisał kontrakt, pozował z koszulką, a 24 godziny później... Wielka pomyłka tureckiego klubu

Lewandowski domaga się wzmocnień. "Bayern nie dokonał dużego transferu od dwóch lat" - Potrzebujemy... czytaj dalej » Menemen Spor to beniaminek tureckiej 1. ligi (druga klasa rozgrywkowa). Jednym z celów transferowych tego lata, było zakontraktowanie Lamina Jallowa - napastnika włoskiej Salernitaniany. Na testy medyczne przyjechał jednak zupełnie inny piłkarz.

To było zbyt proste

Niewykluczone, że przez całe zamieszanie Lamin Jallow zostanie we włoskiej Serie B. Cała saga transferowa zaczęła się jednak od tego, że przedstawiciele Menemen Sporu nawiązały kontakt z agentem piłkarza.

Negocjacje również przebiegły nadspodziewanie bezproblemowo. Jallow przyleciał do Turcji, przeszedł testy medyczne i podpisał kontrakt. Nie obyło się oczywiście bez pamiątkowego zdjęcia z nową koszulką. Po fakcie zorientowano się jednak, że to nie ten piłkarz, o którego im chodziło.



MISTAKEN IDENTITY; SIGNED & SACKED



Gambian player Alpha Jallow left bereft after signing a contract & released in 24hrs.



Turkish club Menemenspor signed Alpha, believing they signed Lamin Jallow (US Salernitana) before terminating deal after realizing they signed ‘wrong’ player pic.twitter.com/TImAoqcNpr — Modou Lamin Beyai (@modoubeyai) July 16, 2019

Nazwiska namieszały

Wszystko za sprawą zbieżności nazwisk. Nagle okazało się, że klub podpisał kontrakt nie z Leminem, a z Alphą, który jest zawodnikiem portugalskiego Alcochetense. Sprawę postanowiono jak najszybciej odkręcić.

Władze Menemen Sporu wydały więc komunikat, informując o tym, że Gambijczyk jednak nie przeszedł testów medycznych. W efekcie Alpha Jallow mógł zapomnieć o wymarzonym transferze 24 godziny po parafowaniu umowy.