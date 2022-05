Lewandowski upomniany przez szefa Bayernu

Chęć odejścia Lewandowskiego z Bayernu nie jest tajemnicą od wielu tygodni. Polak już latem zamierza przenieść się do Barcelony, z którą miał nawet ustalić warunki trzyletniego kontraktu. Problem w tym, że z monachijskim klubem łączy go jeszcze roczna umowa i nikt nie chce w nim słyszeć o transferze najlepszego strzelca Bundesligi. "Lewandowski rozpoczął frontalny atak". Niemieckie media reagują Konferencja... czytaj dalej »

"Droga donikąd"

Szefowie Bayernu pytani o przyszłość Lewandowskiego jeszcze w trakcie sezonu uspokajali, że szykują dla niego propozycję nowego kontraktu. Od tamtego czasu stosunki między obiema stronami zaogniły się na tyle, że o negocjacjach nie ma już mowy. Bawarczycy upierają się jednak, by napastnik wypełnił do końca obecną umowę.

- Na dziś pewne jest, że moja historia z Bayernem Monachium dobiegła końca - ogłosił jednoznacznie w poniedziałek kapitan reprezentacji Polski na konferencji prasowej przez rozpoczęciem Ligi Narodów.

Jego wypowiedź szybko dotarła do włodarzy mistrzów Niemiec i spotkała się ze zdecydowaną reakcją.

- Nie potrafię powiedzieć, dlaczego Robert wybrał tę drogę. Takie publiczne oświadczenia prowadzą donikąd. Robert dwa razy z rzędu został tu najlepszym piłkarzem świata. Myślę, że powinien zdawać sobie sprawę z tego, co ma w Bayernie - skontrował Oliver Kahn cytowany w serwisie sport1.de.

- Wdzięczność nie działa tylko w jedną stronę - podkreślił prezes bawarskiego klubu.



Jeszcze dwa tygodnie temu Kahn jasno zakomunikował mediom, że Lewandowski wypełni swój kontrakt w Monachium.

- Nie wyobrażam sobie po tym, co się stało w ostatnich miesiącach, naszej dalszej dobrej współpracy. Transfer będzie najlepszym rozwiązaniem dla obu stron. Wierzę, że Bayern nie zatrzyma mnie tylko dlatego, że może - przyznał z kolei kapitan Biało-Czerwonych na poniedziałkowej konferencji prasowej.