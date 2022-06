Były dyrektor Bayernu ostrzega klub w sprawie Lewandowskiego

- Sytuacja ta jest niezwykle trudna do rozwiązania. Robert cieszy się wielką charyzmą w zespole. Jeśli chce zmienić otoczenie za wszelką cenę i będzie pokazywać to również w szatni do końca okresu transferowego, to może zagrozić równowadze w drużynie - powiedział były działacz Bayernu w wywiadzie dla niemieckiego serwisu tz.de.

Reschke ma również bogate doświadczenie zebrane podczas pracy w innych klubach Bundesligi, jak Bayer Leverkusen czy VfB Stuttgart. Obecnie odpowiada za europejski rynek piłkarski w potężnej agencji menedżerskiej ICM Stellar, więc temat transferów jest mu dobrze znany z różnych perspektyw. Media: Trener Chelsea naciska na transfer Lewandowskiego Robert... czytaj dalej »

Konieczne porozumienie

Lewandowski już od kilku tygodni podkreśla publicznie, że jego historia w Monachium dobiegła końca. Jest zdecydowany, by spróbować swoich sił w Hiszpanii, a konkretnie w FC Barcelonie, która mocno o niego zabiega. Problem w tym, że Bayern oczekuje za blisko 34-letniego napastnika około 50 mln euro i nie chce iść na ustępstwa. Bawarczycy odrzucili już niższe oferty i są gotowi zatrzymać Polaka na następny sezon do wygaśnięcia kontraktu.

- Będzie to niezwykle trudne wyzwanie dla trenera Juliana Nagelsmanna, ponieważ Lewandowski może zaburzyć pozytywną atmosferę swoim podejściem. W przypadku pozostania w Bayernie, porozumienie z Robertem musi zostać zawarte na odpowiednio wczesnym etapie. Samo powoływanie się na umowę z pewnością nie wystarczy - przewiduje Reschke.

W jego opinii Bayern powinien skorzystać z okazji, jeśli otrzymałby ofertę w wysokości powyżej 40 mln euro.

"Lewy" to nadal światowa czołówka

Reschke wysoko ocenia przy tym możliwości polskiego snajpera na późnym etapie kariery.

- Robert jest maszyną do zdobywania bramek i nadal jednym z najlepszych napastników na świecie. Pogra jeszcze na najwyższym poziomie, ponieważ jest świetnie przygotowany fizycznie - podkreślił były dyrektor klubu z Monachium, cytowany w serwisie tz.de.

Reschke ostrzegł również, by w przypadku odejścia Lewandowskiego nie stawiać przed jego następcą takich samych wymagań.

- Bez względu na to, kto kiedyś zastąpi Lewandowskiego, nie należy wsadzać go w jego buty i oczekiwać tego samego. On jest wyjątkowy. Od lat był najlepszym napastnikiem świata. Jego następcy lepiej nie zawieszać takiej poprzeczki - wyjaśnił ekspert od rynku transferowego.