Były trener Bayernu obwinia klub w sprawie Lewandowskiego

30.05 | Robert Lewandowski przyznał w poniedziałek, że jego przygoda z Bayernem Monachium dobiegła końca. Do stanowczego stanowiska kapitana reprezentacji Polski odniósł się Radosław Majdan. - Jeżeli nie przejdzie teraz, w tym okienku transferowym, w Barcelonie może się wypromować inny napastnik i to miejscu zamknie się dla Roberta - wyjaśnił były kadrowicz na antenie TVN24.

To już historia - tak o grze Roberta Lewandowskiego w Bayernie Monachium mówi agent polskiego piłkarza. Pini Zahavi zdradził w dzienniku "Bild", że wbrew temu, co mówią przedstawiciele klubu, oferty przedłużenia kontraktu dla kapitana reprezentacji Polski wcale nie było. Dodał, że Lewandowski nie czuje się szanowany przez zarząd Bayernu i dlatego klub stracił go nie tylko jako piłkarza, ale też jako człowieka. Czy w takim razie szefowie bawarskiej drużyny zgodzą się na transfer Lewego do Barcelony?

Lewandowski po zakończeniu sezonu zakomunikował publicznie, że Bayern to już dla niego historia. Polak po 12 latach gry w Bundeslidze chce zmienić otoczenie i pragnie przenieść się do FC Barcelony. Stanowisko jego przełożonych w Monachium pozostaje jednak niezmienne. - Kontrakt to kontrakt - podkreślił ostatnio prezes klubu Herbert Hainer. Umowa kapitana naszej reprezentacji obowiązuje do końca przyszłego sezonu. "Wszystko między Lewandowskim a Barceloną jest gotowe" W sadze... czytaj dalej »

Lepiej działać niż reagować

W opinii Magatha to właśnie wspomniany kontrakt, na który przy każdej okazji powołują się szefowie Bayernu, sprowokował całe zamieszanie.

- Uważam, że klub powinien aktywnie zająć się takimi kwestiami, jak warunki umowy na wczesnym etapie, a nie czekać, aż zostanie do tego zmuszony. W takim przypadku zawsze lepiej jest działać niż reagować. Obecna sytuacja jest nieprzyjemna dla wszystkich zaangażowanych. On do samego końca odnosił sukcesy w Bayernie. Zwykle wszyscy byliby w takich okolicznościach razem szczęśliwi - wyjaśnił swój punkt widzenia były trener drużyny z Monachium.

Szefowie mistrzów Niemiec już od wielu miesięcy byli pytani przez dziennikarzy o negocjacje nowego kontraktu z najskuteczniejszym zawodnikiem. Odkładali jednak kluczowe rozmowy na późniejszy termin, aż Lewandowski stracił cierpliwość.

- Starsi zawodnicy, którzy zrobili dużo dla klubu, czasami stają się też jego problemem - zauważył Magath, odnosząc się do aktualnego stanowiska naszego rodaka.

33-letni piłkarz przed kilkoma dniami jasno stwierdził na konferencji prasowej reprezentacji Polski, że po wydarzeniach z ostatnich miesięcy nie wyobraża sobie dalszej dobrej współpracy w Monachium. Niektóre media podają, że miał już ustalić warunki trzyletniej umowy z Barceloną.