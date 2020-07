Hiszpanie wskazali najlepsze darmowe transfery dekady. Wśród nich Lewandowski

Za Lewandowskim sezon życia, a w sierpniu może go zwieńczyć triumfem w LM

Z racji zakończonego sezonu Bundesligi, w ostatnich tygodniach o Lewandowskim w kontekście czysto sportowym mówi i pisze się trochę mniej.

Dziennikarze hiszpańskiego dziennika "Marca" nie zapomnieli jednak o napastniku Bayernu Monachium i umieścili go w nietypowym rankingu. Ich zdaniem Polak jest jednym z pięciu najlepszych piłkarzy w ostatniej dekadzie, którzy zmieniali kluby za darmo.

Majstersztyk Bayernu

Nie ulega wątpliwości, że gdyby Lewandowski bardzo chciał, to mógłby zostać najdroższym piłkarzem w historii polskiej piłki. O jego usługi zabiegali najwięksi na czele z Realem Madryt. "Lewy" wybrał jednak rozsądek, a zarazem najbardziej naturalną ścieżkę kariery w Niemczech.

Z rewelacyjnie spisującej się pod wodzą Juergena Kloppa, ale nie tak uznanej marki w Europie, jaką była ówczesna Borussia Dortmund, przeniósł się do prawdziwego giganta - Bayernu. Do transferu doszło tuż po sezonie 2013/2014, choć już na półmetku wszystko zostało ustalone. Bayern nie zapłacił ani grosza, ponieważ Lewandowskiemu akurat kończył się kontrakt z Dortmundem.

Źródło: Getty Images Lewandowski przeszedł do Bayernu z Borussii Dortmund

W doborowym towarzystwie

Nie dziwi więc fakt, że dziennikarze "Marki" uznali tę transakcję prawdziwym majstersztykiem. Według nich kapitan reprezentacji jest jednym z najlepszych "darmowych transferów" w ostatnich dziesięciu latach.

"Od tamtego momentu Lewandowski rozegrał 285 meczów dla Bayernu, w których strzelił niewiarygodne 242 gole i zanotował 53 asysty" - wyliczają dziennikarze.

Polak znalazł się w doborowym towarzystwie. W zestawieniu pojawili się również Andrea Pirlo, który w 2011 roku zamienił AC Milan na Juventus, Zlatan Ibrahimović (z PSG do Manchesteru United, 2016), Miroslav Klose (z Bayernu do Lazio Rzym, 2011) i Paul Pogba (z Manchesteru United do Juventusu, 2012).