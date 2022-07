Transfer Lewandowskiego do Barcelony nabiera tempa. "Kluczowe etapy"

Lewandowski jest w Monachium od poniedziałku, trenuje, ale wciąż ma nadzieję, że Bayern szybko dojdzie do porozumienia w sprawie transferu.

Propozycja wkrótce

Czy stanie się to w najbliższych godzinach? Bardzo możliwe. Jak podał na Twitterze świetnie rozeznany w sprawach transferowych Fabrizio Romano, propozycja Barcelony ma wkrótce zostać złożona.

"Wszystkie strony są w bezpośrednim kontakcie, w tym jego [Lewandowskiego - red.] agent Pini Zahavi, aby osiągnąć porozumienie. W ciągu ostatniej doby Lewandowski domagał się tego od Bayernu. Kluczowe etapy" - pisze Włoch.

Robert Lewandowski deal. Barcelona new official bid set to be submitted, all parties are in direct contact now including his agent Zahavi to reach full agreement. #FCB



Lewandowski insisted with Bayern in the last 24h to join Barça as soon as possible. Key stages. pic.twitter.com/s8lVBxuPmF — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 15, 2022

O tym, że sprawa nabrała rozpędu informuje także Florian Plettenberg z telewizji Sky. Inny dziennikarz, Tobi Altschaeffl z dziennika "Bild" pisze, że wszystkie strony są przekonane, że transakcję można szybko sfinalizować.

"W ciągu ostatnich kilku godzin doszło do postępu. Barcelona i Bayern chcą sfinalizować transfer w ten weekend. Nie przewiduje się, że Polak poleci z drużyną do USA" - napisał Plettenberg. Altschaeffl dodaje: "Spotkanie twarzą w twarz nie jest konieczne. Bayern nie chciał siadać do negocjacyjnego stołu i życzy sobie pisemnej oferty od Barcelony".



Alle Seiten sind sehr positiv, dass der Lewandowski-Deal zügig finalisiert werden kann. Dafür bräuchte es nicht zwingend ein persönliches Treffen der Verantwortlichen. Ohnehin wollte Bayern nicht an den Verhandlungstisch: sie wollten eine verbesserte schriftliche Offerte. — Tobi Altschäffl (@altobelli13) July 15, 2022



News #Lewandowski: MOVEMENT in the last hours! Both clubs want to finalize his transfer to Barcelona this weekend. Lewy should not participate in the USA trip. He doesn't want to participate either. @SkySportDE@Sky_Marc — Florian Plettenberg (@Plettigoal) July 15, 2022

Powyższe wpisy mogłyby tłumaczyć piątkowe słowa prezesa Barcelony. - Bayern nie odpowiedział jeszcze na naszą ofertę, ale więcej powiedzieć nie mogę - przyznał Joan Laporta, cytowany przez Romano.

To może oznaczać, że Barcelona w rozmowach z Bayernem złożyła czwartą propozycją za polskiego napastnika.



Barça president Laporta, today very careful with his words on Robert Lewandowski: “FC Bayern have not responded yet to our proposal, but I won’t say more - I’m so sorry”. #FCB



Lewandowski deal, progressing to the final stages with all parties in direct contact today. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 15, 2022





Do USA już z Barceloną?

Według ustaleń mediów Bayern zadowoli się kwotą 50 milionów euro za polskiego napastnika. Pierwsza oferta opiewała na kwotę około 20 milionów niższą, potem wiadomo było, że Barca wystosowała jeszcze dwie.

Jeśli Lewandowski faktycznie szybko zmieni barwy, być może poleci na tournee już z Barceloną. Kataloński klub do sezonu także będzie się przygotowywał w USA, gdzie rozegra kilka spotkań sparingowych. Ostatnia faza treningów odbędzie się już w Hiszpanii.