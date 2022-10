"Lewy" strzela dla Barcelony, Bayern zaciera ręce

Przypomnijmy, że Barca latem zapłaciła Bayernowi za kapitana reprezentacji Polski 45 milionów euro. W umowie przewidziano również dodatkowe 5 mln w przypadku spełnienia określonych warunków. Jak dowiedzieli się Tobi Altschaeffl i Christian Falk z "Bilda", cześć bonusu zostanie aktywowana już po kolejnych ośmiu golach Lewandowskiego dla hiszpańskiej drużyny niezależnie od rozgrywek. Barcelona w potrzasku. Myśli o wzmocnieniach, a wciąż jest winna miliony weteranom Tegoroczna faza... czytaj dalej »

Podwójny cios dla Barcelony

Bawarczycy w tej edycji Ligi Mistrzów dwukrotnie skarcili Barcelonę w fazie grupowej, zwyciężając 2:0 w Monachium i 3:0 na wyjeździe. Były król strzelców Bundesligi nie błysnął formą w żadnym z tych spotkań. Na domiar złego Katalończycy zawiedli też w konfrontacjach z Interem Mediolan i jeszcze przed ostatnią kolejką stracili szansę na awans do 1/8 finału tych prestiżowych rozgrywek. To nie tylko duże rozczarowanie sportowe, ale i kolejny cios finansowy dla klubu zmagającego się z poważnym kryzysem ekonomicznym. Władze Barcy w budżecie na ten sezon zakładały minimum awans do fazy ćwierćfinałowej.

Jakby tego było mało, Duma Katalonii już niebawem będzie musiała zapłacić Bayernowi 1,25 mln euro. To efekt umowy wynegocjowanej między tymi klubami latem przy transferze Lewandowskiego. Ustalono wówczas, że mistrzowie Niemiec otrzymają taki bonus po strzeleniu przynajmniej 25 goli przez Polaka we wszystkich rozgrywkach w trakcie jednego sezonu. Takie same warunki mają obowiązywać w trzech kolejnych latach, co razem może dać ekipie z Monachium wspomniane wyżej 5 mln euro.



https://t.co/XpRCLyMXf9 — Tobi Altschäffl (@altobelli13) October 28, 2022





Bayern chwalony za transakcję

Lewandowski do tej pory zdobył dla swojej nowej drużyny 12 bramek w hiszpańskiej ekstraklasie oraz 5 w Lidze Mistrzów. Jak łatwo wyliczyć, brakuje już tylko 8 trafień do aktywowania pierwszej części bonusu.

"Choć zesłanie Lewandowskiego do 'Pucharu Przegranych' jest gorzkie, to Bayernowi może się opłacić. W Lidze Europy powinno być mu łatwiej strzelić więcej goli niż w najwyższych rozgrywkach" - podkreślono z ironią w "Bildzie".

Niemieccy dziennikarze chwalą dyrektora sportowego Bayernu Hasana Salihamidzicia za wywalczenie takich warunków przy sprzedaży Polaka i zaznaczają, że to dobry interes dla mistrzów Bundesligi.