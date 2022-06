Media: Oferta za "Lewego" przyszła pocztą. W Monachium nie odbierają telefonów

To już historia - tak o grze Roberta Lewandowskiego w Bayernie Monachium mówi agent polskiego piłkarza. Pini Zahavi zdradził w dzienniku "Bild", że wbrew temu, co mówią przedstawiciele klubu, oferty przedłużenia kontraktu dla kapitana reprezentacji Polski wcale nie było. Dodał, że Lewandowski nie czuje się szanowany przez zarząd Bayernu i dlatego klub stracił go nie tylko jako piłkarza, ale też jako człowieka. Czy w takim razie szefowie bawarskiej drużyny zgodzą się na transfer Lewego do Barcelony?

Wedle medialnych doniesień najnowsza propozycja przedstawicieli Barcy miała opiewać na 40 mln euro i dodatkowe bonusy. Bayern ma jednak bardziej wygórowane oczekiwania i robi wszystko, by zatrzymać swojego najlepszego strzelca na kolejny sezon w Bundeslidze. Lewandowski nie stawi się na treningach Bayernu? "Jest zdolny do tego" Niemieccy... czytaj dalej »

Utrudnione kontakty

Zachowanie Bawarczyków wskazuje na to, że wolą stracić Lewandowskiego za darmo po wygaśnięciu kontraktu w przyszłym roku, niż puścić tego lata na Camp Nou.

Działacze Bayernu podkreślają to przy okazji niemal każdej publicznej wypowiedzi na temat Polaka w ostatnich tygodniach. Mogło się wydawać, że to tylko strategia mająca na celu podbicie stawki za doświadczonego napastnika. Niemieckie media rzucają jednak nieco inne światło na tę kwestię.

"W Barcelonie narzekają, że przedstawiciele Bayernu nie odbierają telefonów od dyrektora sportowego Mateu Alemany'ego. Ponadto relacje między bawarskim klubem i agentem Lewandowskiego Pinim Zahavim są popsute" - czytamy w tekście Javiera Caceresa z "Sueddeutsche Zeitung".



Communication between Bayern & Barcelona is difficult. In Barcelona, they're complaining that Bayern officials do not answer the phone when sporting director Alemany calls. In addition, the relationship between Bayern and Zahavi, who acts as mediator, is broken [@elcaceres, @SZ] — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) June 30, 2022





Czym jest Burofax?

Wedle jego źródeł Katalończycy musieli wybrać dość nietypową drogę komunikacji, by skontaktować się monachijskim klubem. Ofertę za Lewandowskiego mieli wysłać tzw. Burofaxem za pośrednictwem hiszpańskiej poczty. To metoda komunikacji biznesowej, umożliwiająca bezpieczne wysyłanie dokumentów, która wymaga podpisu cyfrowego od odbiorcy. Dzięki temu mogli otrzymać potwierdzenie, że ich propozycja dotarła we wskazane miejsce. Pokazuje to jednak, że negocjacje między oboma klubami są bardzo utrudnione.

Jeśli stanowisko mistrzów Niemiec nie ulegnie zmianie w najbliższym czasie, kapitan reprezentacji Polski będzie zobowiązany stawić się na pierwszym treningu w Monachium przed nowym sezonem 12 lipca. Tymczasem trener Barcelony Xavi chciałby mieć do dyspozycji "Lewego" na tournée po Stanach Zjednoczonych, które rozpocznie się 16 lipca. Czas na dopięcie transakcji płynie nieubłaganie.