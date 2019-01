Sprzedam napastnika, kupię napastnika. Piątek częścią transferowej układanki

Zimowe okienko transferowe w najmocniejszych ligach europejskich zamyka się 31 stycznia (zazwyczaj tuż przed północą). Do tego czasu możemy spodziewać się wzmożonej aktywności na piłkarskiej giełdzie. Spekulacji już teraz jest bez liku.

Piątek za Higuaina

Genoa czeka na ofertę za Piątka. "Spodziewamy się jej w ciągu kilku dni" - Jest... czytaj dalej » O możliwym transferze Piątka do Milanu mówi się od kilku dni. Według włoskich i polskich mediów 23-letni napastnik miałby zmienić barwy klubowe w styczniu na zasadzie wypożyczenia z opcją pierwokupu za 40-45 mln euro.

Jego agenci mieli już też negocjować z Milanem warunki indywidualnego kontraktu. Nawet dyrektor Genoi Giorgio Perinetti potwierdził, że jest zainteresowanie Polakiem ze strony Milanu, ale trzeba poczekać na konkretną propozycję. Wkrótce taka powinna się pojawić.

Higuain za Moratę

Działacze Milanu chcą szybko pozyskać bramkostrzelnego napastnika, ponieważ muszą się zabezpieczyć na wypadek odejścia Gonzalo Higuaina. Argentyńczyk jest obecnie wypożyczony z Juventusu. Podobno bardzo mu zależy, by trafić na Wyspy i trenować u Maurizio Sarriego. Panowie spotkali się przed laty w Napoli, a ich współpraca była bardzo owocna. Argentyńczyk pod jego skrzydłami był królem strzelców Serie A z 36. trafieniami na koncie.

W Milanie nie idzie mu już tak dobrze, zdobył sześć bramek w lidze włoskiej i dwie w Lidze Europy. Dla porównania o osiem lat młodszy Piątek ma na koncie 13 goli w Serie A.

Chelsea chce pozyskać Higuaina i miała już nawet składać Juventusowi pierwsze propozycje. Na razie do porozumienia nie doszło. W grę wchodzić będą spore pieniądze, bo piłkarz ma ważny kontrakt ze Starą Damą do 2021 roku. Prawie trzy lata temu przenosił się do Turynu z Napoli za 90 milionów euro.

Źródło: Eurosport Morata, Higuain, Piątek, Balotelli... Kto z nich w zimie zmieni klub?

Morata chce wrócić do Hiszpanii

Sentyment Sarriego do Argentyńczyka to jedno. Druga sprawa, że londyńczycy za chwilę mogą stracić jednego ze swoich napastników. Alvaro Morata nie spełnia oczekiwań, a poza tym pisze się, że Hiszpan najchętniej wróciłby do ojczyzny. Według tamtejszych mediów pomocną dłoń wyciąga do niego trener Atletico Madryt Diego Simeone.

18-letni Polak przenosi się na Sardynię. "Rekordowa kwota" To już pewne.... czytaj dalej » Szkoleniowiec szuka wzmocnień w napadzie. Pewniakiem jest tam oczywiście Antoine Griezmann, ale potrzeba mu wsparcia. Tym bardziej, że kontuzjowany jest Diego Costa, który przed urazem też nie błyszczał. A po operacji kości śródstopia jeszcze długo nie wróci do najwyższej formy.



Simeone liczy, że będzie w stanie odbudować Moratę w Atletico. Piłkarz również byłby szczęśliwy z powrotu do rodzinnego Madrytu. Z tej umowy byliby zadowoleni wszyscy.

Balotelli za Piątka

Jeśli wspomniany wcześniej transfer Piątka dojdzie do skutku, to także Genua będzie musiała wypełnić lukę w ataku. Według informacji włoskiej telewizji Sport Mediaset kandydatem do tego jest Mario Balotelli.

"Super Mario" aktualnie występuje w Nicei, ale podobno chętnie wróciłby do ojczyzny. Nic dziwnego - w tym sezonie zagrał zaledwie w dziesięciu meczach i nie strzelił gola. Do ewentualnych rozmów w sprawie 28-letniego Włocha miałoby dojść dopiero po finalizacji transferu Piątka.