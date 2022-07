Media: ostateczna oferta Barcelony za Lewandowskiego we wtorek

Lewandowski po badaniach w szpitalu, na trening nie dotarł Robert... czytaj dalej » Lewandowski nie miał wyboru. Fiasko dotychczasowych rozmów transferowych między Bayernem a Barceloną zmusiły go we wtorek do stawienia się w Monachium. Polak przed godziną 10 podjechał pod monachijski szpital, by poddać się badaniom medycznym.

Przed Lewandowskim kluczowe godziny?

Polski napastnik jest zatem w Bawarii, ale to nie musi być wizyta długa. We wtorkowy poranek dobrze zorientowany dziennikarz Sky Sport Florian Plettenberg poinformował, że "najbliższych godzinach Barcelona ma złożyć ostateczną ofertę za Polaka". Według jego informacji ma być to propozycja opiewająca na gwarantowane 50 milionów euro plus bonusy.

"Sprawa ma coraz większe szanse na finalizację w tym tygodniu" - czytamy.



Barcelona expected to submit a final offer of around €50m fixed plus add-ons in the next few hours for Robert Lewandowski. Move is getting more and more likely to be completed this week [@Plettigoal, @Sky_Marc] — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) July 12, 2022





Według hiszpańskiego dziennikarza Gerarda Romero ta oferta miała już wpłynąć do Bayernu, ale zdementował to Christian Falk z "Bilda".

Jeśli informacje o nowej ofercie w najbliższych godzinach - i przede wszystkim jej wysokości - się potwierdzą, w sprawie przenosin Lewandowskiego do Barcelony może przejść do przełomu. Poprzednia, odrzucona przez Bayern, oferta Dumy Katalonii opiewała na 45 milionów euro z bonusami, a Bawarczycy mieli domagać się gwarantowanej kwoty 50 milionów.

Na razie Lewandowskiemu pozostaje czekać na rozwój wypadków. Kolejną ważną datą dla jego przyszłości będzie sobota 16 lipca, kiedy Bayern zaplanował prezentację drużyny. Czy Polak się na niej pojawi, wciąż pozostaje niepewne.

Kluczowe daty dla Lewandowskiego i Bayernu:

12 lipca: badania i pierwszy trening

16 lipca: prezentacja drużyny Bayernu

18 lipca: wylot na tournee po USA

24 lipca: powrót z tournee

1 września: zamknięcie okna transferowego

30 czerwca 2023: koniec kontraktu Lewandowskiego z Bayernem.