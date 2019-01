Milan koszmarem napastników. Co czeka Piątka w nowym klubie?

27.09 | Czy w sobotę, czy w niedzielę, czy we wtorek - jemu nie robi to żadnej różnicy. Krzysztof Piątek strzela w Genoi jak szalony. Mecz z Chievo był już piątym z rzędu w którym umieścił piłkę w siatce. Wcześniej w jego klubie nie udało się to żadnemu piłkarzowi. Komentatorzy podczas transmisji powiedzieli o nim "mafijny killer". Włoscy komentatorzy nazywają Polaka "Il Pistolero", czyli rewolwerowiec.

30.09.2018 |Kolejny fantastyczny występ Krzysztofa Piątka w Serie A. Polak w ledwie trzy minuty dwukrotnie trafił do siatki Frosinone i zapewnił swojej Genoi komplet punktów. Były napastnik Cracovii show rozpoczął precyzyjnym płaskim strzałem z linii pola karnego, a już chwilę później wykorzystał dobre podanie Cristiana Kouame i strzelił ósmego gola w trwającym sezonie.

Mecze ligi włoskiej można oglądać w kanałach ELEVEN SPORTS na player.pl

O sprawie głośno było od kilku dni. W końcu w środę Milan oficjalnie ogłosił transfer Piątka, który podpisał 4,5-letni kontrakt. Nieoficjalnie wiadomo, że Genoa otrzyma za niego około 35 milionów euro plus ewentualne bonusy (2-3 mln). Żaden polski piłkarz tyle nie kosztował.



È ufficiale: Piatek è rossonero! #WelcomePiatekhttps://t.co/VtGyg0YaFX — AC Milan (@acmilan) 23 stycznia 2019

Żeby uzmysłowić sobie, jak wielki skok w karierze wykonał Piątek, wystarczy cofnąć się niemal dokładnie o rok. 22 stycznia 2018 piłkarz był z Cracovią na obozie w Turcji. Później były udane wiosenne występy w ekstraklasie, latem transfer do Genoi, gdzie z marszu zaczął strzelać, a zimą już kontrakt z Milanem.

"Krzysztof Piątek był największym łobuzem w drużynie". Odkryto go w Niemczy, rusza podbić Mediolan Gdy miał 11 lat,... czytaj dalej » W nim zastąpi Gonzalo Higuaina. Argentyńczyk źle się czuł w Mediolanie. Wypędzony na wypożyczenie z Juventusu zdobył jesienią tylko sześć bramek w lidze włoskiej. Karierę będzie kontynuował w Chelsea.

Obok nadzieja włoskiej piłki

Piątek w marnej Genoi, gdzie pracował z trzema różnymi trenerami, uzbierał 13 trafień, długo odpierając ataki Cristiano Ronaldo. Obecnie jest wiceliderem klasyfikacji najskuteczniejszych.

Transfer dwukrotnego reprezentanta Polski do Milanu to, rzecz jasna, awans sportowy. Ale tylko w teorii, bo przykład Higuaina pokazuje, że Piątkowi w nowym klubie wcale nie musi być łatwiej o kolejne gole, nie mówiąc o walce o koronę króla strzelców.

Ekipa Rossonerich po pokonaniu w poniedziałek Genoi (2:0) wskoczyła na czwarte miejsce w tabeli, oznaczające bezpośredni udział w Lidze Mistrzów. Ale z czołowej szóstki Milan ma najsłabszy dorobek bramkowy - 28. Trener Gennaro Gattuso najczęściej nakazuje swoim piłkarzom biegać w ustawieniu 1-4-3-3. Niewykluczone, o czym informują miejscowe media, że niedługo zmieni je na 1-4-3-1-2.

W obu taktykach, przynajmniej na początku, Piątek nie powinien mieć problemów z grą. W tej drugiej jego partnerem będzie 21-letni Patrick Cutrone, nadzieja włoskiej piłki (obecnie dziewięć goli we wszystkich rozgrywkach). Za podania odpowiada już Lucas Paqueta, brazylijski pomocnik kupiony za 35 milionów euro z Flamengo. Do Milanu dołączył w styczniu. Reklamowany jest jako kopia Kaki (były pomocnik klubu, laureat Złotej Piłki). To on ma rozruszać ofensywę zespołu wspólnie z Suso (w tym sezonie sześć goli i osiem asyst) czy z Hakanem Calhanoglu (bramka i dziesięć asyst).

Źródło: Newspix Patrick Cutrone

- Być może Gattuso spróbuje ustawienia 1-4-4-2 z Piątkiem i Cutrone jako główne siły napędowe Milanu. Przy współpracy z Suso, który ma genialną lewą nogę, drużyna może ugrać zdecydowanie więcej niż dotychczas - uważa w rozmowie z eurosport.pl Piotr Czachowski, były piłkarz Udinese, dziś ekspert telewizyjny.

- Trzeba sobie wysoko stawiać poprzeczkę. Piątek jest na to gotowy. Pokazał w Genoi, że potrafi zdobywać bramki, tam zbudował swoją pozycję we Włoszech. Dlatego nie dziwi mnie, że dostał ofertę od Milanu. To może być strzał w dziesiątkę. Przed nim spora szansa, choć presja będzie też duża - zaznacza.

Źródło: Getty Images Lucas Paqueta

Długa lista niewypałów

Piątek się doczekał. W środowy wieczór podpisał kontrakt z AC Milan Krzysztof Piątek... czytaj dalej » Przed Piątkiem najtrudniejsze wyzwanie w karierze jeszcze z jednego powodu. Milan to ostatnio mało przyjazne miejsce dla snajperów. Nie tak dawno ocalał tylko Kolumbijczyk Carlos Bacca, który w miarę regularnie dostarczał gole. Lista zawodów jest jednak długa, by wymienić choćby Nikolę Kalinicia, Andre Silvę, Luiza Adriano czy Mario Balotellego.



Dlaczego jednak z Piątkiem miałoby być inaczej?

- Jest piłkarzem, którego jeszcze nie miałem w zespole. To najbardziej kompletny napastnik, z jakim pracowałem, a było ich wielu w mojej karierze. Ma siłę, wytrzymałość, intuicję i potrafi czytać grę. W Europie jest jednym z najlepszych snajperów. Widzę go w przyszłości w Realu, Barcelonie czy Milanie - komplementował ostatnio Polaka klubowy trener Cesare Prandelli. A że były selekcjoner Italii udzielił wywiadu hiszpańskiemu dziennikowi "Marca", słowa poszły w świat.



23-letni Piątek w nowej drużynie może zadebiutować w sobotę, gdy na San Siro przyjedzie Napoli Arkadiusza Milika i Piotra Zielińskiego. Oni jeszcze mogą łudzić się, że walczą o tytuł z Juventusem. Dla Milanu i Piątka sufitem wydaje się być czwarta pozycja. Jeśli wspólnie cel osiągną, będzie to znak, że Rossoneri po latach sportowej zapaści powoli wracają na właściwą drogę. A selekcjoner Jerzy Brzęczek zyska topowego napastnika, który potwierdził swoją wartość.