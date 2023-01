Autokar spadł z mostu. Tragiczny wypadek z młodymi piłkarzami

Autokarem podróżowały dwie juniorskie drużyny Esporte Clube Vila Maria Helena - do lat 16 i 18.

Nie żyje ojciec prezesa Legii Warszawa. Tragiczny wypadek na przejeździe kolejowym Gerard Mioduski... czytaj dalej » W nocy z niedzieli na poniedziałek wracały z niezwykle udanych dla nich zawodów do położonego w pobliżu Rio de Janeiro Duque de Caxias.

Turniej w małej miejscowości Ubaporanga rozgrywany był w dniach 27-29 stycznia.

- Uczestniczyli w nim po raz pierwszy. Wygrali w kategorii do lat 18 i wywalczyli drugie miejsce w kategorii do lat 16. Mecze rozgrywane były w piątek, sobotę i niedzielę. Ostatnie spotkanie, drużyny do lat 16, zakończyło się około godziny 16:30 - relacjonował jeden z organizatorów Jose Geraldo Cassiano

Podróż do domu dla młodych piłkarzy zakończyła się niestety tragicznie.



O veículo que levava o time de futebol Esporte Clube Vila Maria Helena cai de uma ponte nesta madrugada de segunda feira e deixa 4 mortos 24 ainda hospitalizados. Cara do esporte está de luto, Meus sentimentos a familia dos atletas#luto#futebol#footboll#ESPN#sporttvpic.twitter.com/9ep2gj9Wy0 — Cara do Esporte (@caradoesporte) January 30, 2023





Cztery ofiary śmiertelne wypadku młodych piłkarzy

Około 1 w nocy z niedzieli na poniedziałek na autostradzie BR-116 na wysokości Alem Paraiby autokar z nieznanych przyczyn przebił barierę na moście nad rzeką Angu i z 10 metrów runął w przepaść. Ratownicy, którzy dotarli na miejsce wypadku, odnaleźli autokar leżący do góry kołami.

Jak poinformowało "Globo", w pojeździe znajdowało się 28 młodych piłkarzy w wieku 14-17 lat, czterech członków sztabu szkoleniowego oraz kierowca.

W wyniku katastrofy zginęły cztery osoby - jeden dorosły, którego tożsamości ani dokładnego wieku do tej pory nie ujawniono, i troje nastolatków. Śmiertelne ofiary wypadku ratownicy wyjęli z wraku. 29 osób zostało rannych.

Większość, 24 poszkodowanych, została zabrana do szpitala Sao Salvador w regionie Alem Paraiba. Dwóch rannych miało trafić na oddział intensywnej opieki medycznej. Pozostałych pięciu rannych przewieziono do Casa de Caridade Leopoldinense w miejscowości Leopoldina.

Według wstępnych ustaleń kierowca miał stracić panowanie nad autokarem. Trwa ustalanie przyczyn wypadku.