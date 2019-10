Gol jak z bajki. Zawstydzili Tsubasę

Bohater Bayernu zakłopotany. Przy owacjach na bankiecie chował się pod stół Tego wieczoru... czytaj dalej » To była 28. kolejka tajskiej ekstraklasy. Walczące o utrzymanie Nakhon Ratchasima FC podejmuje kroczące po mistrzostwo Buriram. Gospodarze przegrywają 1:3, ale walczą do końca. Kiedy rozpoczyna się czwarta, ostatnia z doliczonych minut, z prawej strony pola karnego idzie niepozorna wrzutka, która zaraz przejdzie do historii.

Podobne bramki już padały - można je policzyć na palcach jednej ręki - ale nie w Tajlandii.

Do wysoko zawieszonej piłki równocześnie składa się dwóch zawodników gospodarzy - pomocnik Kitsada Hemvipat i napastnik Leandro Assumpcao. Obaj nie tylko wpadają na ten sam pomysł, ale i na to samo wykonanie. Piłkę decydują się zagrać efektowną przewrotką.

Nie do obrony

Hemvipat i Assumpcao wyglądali jak sklonowani w programie do obróbki wideo. Wyskoczyli w tym samym momencie, równocześnie oddali strzał i razem upadli na murawie. Przyjęli dokładnie taką samą pozycję, nawet zdecydowali się na tę samą, prawą nogę.



Tsubasa'sTwin Overhead Kick at Nakhonratchasima Mazda FC#ToyotaThaileague#ToyotaThaileague2019#ThaiLeague#ฟุตบอลไทย#บอลไทย#ไทยลีกpic.twitter.com/ADJEgjgcjg — ThaiLeague (@thaileague) October 3, 2019





Do tej pory takie akcje można było oglądać przede wszystkim w bajkach. Najsłynniejszym autorem tego typu goli był Tsubasa Ozora, młody japoński piłkarz, bohater 128-odcinkowego serialu "Kapitan Jastrząb" (zamiennie "Kapitan Tsubasa"), popularny w Polsce w latach 90.

Akcja jak z bajki bajecznie się też skończyła. Piłka naszła idealnie i Hemvipat, który o ułamek sekundy ubiegł kolegę z drużyny, z pięciu metrów strzelił nie do obrony.

Gospodarze złapali kontakt, ale na odrobienie strat zabrakło im już czasu i mecz zakończył się ich porażką 2:3. Bajeczna bramka nic nie dała drużynie z Nakhon Ratchasimy, ale dla popularności ligi tajskiej pewnie zrobiła więcej niż wszystkie, które padły do tej pory.