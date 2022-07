Lewandowski już w drodze do nowych kolegów

To już pewne. Robert Lewandowski opuszcza Bayern Monachium i przenosi się do FC Barcelony. Transfer potwierdził już prezes bawarskiego klubu. Napastnik uczestniczył jeszcze w sobotnim treningu niemieckiej drużyny. Były ostatnie uściski i pożegnanie. Według doniesień dziennikarzy kataloński klub za polskiego piłkarza ma zapłacić Bayernowi 50 milionów euro.

Piękne słowa Muellera na pożegnanie Lewandowskiego Robert... czytaj dalej » W sobotę dobiegła końca saga transferowa z udziałem kapitana reprezentacji Polski. Bayern potwierdził, że doszedł do porozumienia z Barceloną w sprawie transferu. Niemiecki klub ma otrzymać za napastnika około 50 milionów euro.

Nowa drużyna Polaka dotarła właśnie do Stanów Zjednoczonych na przedsezonowe zgrupowanie. Na pokładzie samolotu zabrakło szkoleniowca Xaviego Hernandeza, którego w Hiszpanii zatrzymały względy administracyjne. Po rozwiązaniu problemów trener ma dołączyć do zespołu w Miami. Na miejscu szybciej powinien stawić się Lewandowski.

Czekają na Roberta

Jak informuje kataloński dziennik "Sport", Polak chce jak najszybciej dołączyć do Barcelony. W sobotę zatrzymał się na noc na Majorce, gdzie przebywa jego rodzina, a w niedzielę rozpoczął właściwą część podróży - już do Miami.

Oficjalna prezentacja Lewandowskiego ma odbyć się po powrocie Barcelony ze Stanów Zjednoczonych, ale jeszcze w trakcie tournée ma złożyć podpis pod kontraktem.

Barcelona podczas pobytu za oceanem rozegra cztery sparingi - z Interem Miami, Realem Madryt, Juventusem oraz New York Red Bulls.

Rozgrywki ligi hiszpańskiej rozpoczną się 12 sierpnia. Następnego dnia FC Barcelona zagra u siebie z Rayo Vallecano.