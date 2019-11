Wrócił, wygrał. Mourinho odczarował Tottenham

Jose Mourinho przejął funkcję menedżera w Tottenhamie. Portugalczyk podpisał kontrakt do 30 czerwca 2023 roku. Do pracy wrócił po rocznej przerwie. Wcześniej prowadził m.in. w Manchesterze United, Chelsea, Realu Madryt czy Interze. Mourinho zastąpił w Tottenhamie Mauricio Pochettino.

Mourinho po raz czwarty zawitał do Premier League. Wcześniej dwukrotnie prowadził Chelsea, a ostatnio był menedżerem Manchesteru United. Z Czerwonymi Diabłami nie zdołał osiągnąć większych sukcesów i bez większego żalu został pożegnany w grudniu 2018 roku. Od tamtej pory pełnił głównie rolę eksperta telewizyjnego. W końcu jednak wrócił do prowadzenia klubu. Został następcą Pochettino w Tottenhamie.

Na debiut w roli menedżera Spurs nie musiał długo czekać. Już w sobotę pod jego wodzą Tottenham zagrał na wyjeździe z West Hamem United.

Obecność na ławce trenerskiej "The Special One" podziałała motywująco na graczy Spurs. W 36. minucie Tottenham wyszedł na prowadzenie. Z ostrego kąta mocnym strzałem Roberto Jimeneza, który między słupkami bramki Młotów cały czas zastępuje kontuzjowanego Łukasza Fabiańskiego, pokonał Son Heung-min.

Jeszcze przed przerwą ekipa Mourinho podwyższyła. Asystę zaliczył Son, a na 2:0 z bliska trafił Lucas.

Druga połowa rozpoczęła się doskonale dla Tottenamu. Celną główką po dokładnym dośrodkowaniu Serge’a Auriera popisał się kapitan Harry Kane.

Rozluźnienie

Po trzecim golu w szeregi gości wdarło się jednak rozluźnienie, czego efektem była nerwowa końcówka. Młoty zaczęły gonić wynik. W 73. minucie dla Młotów trafił Michail Antonio, a w doliczonym czasie gry kontaktową bramkę zdobył Angelo Ogbonna. Na więcej gospodarzom nie wystarczyło już czasu.

Tottenham Mourinho zgarnął trzy punkty. Tyle samo, ile w ostatnich 12 wyjazdowych ligowych meczach wywalczyli Spurs pod wodzą Pochettino.

West Ham United - Tottenham 2:3 (0:2)

Bramki: Antonio 74', Ogbonna 90+6' - Son 36', Lucas 43', Kane 49'.