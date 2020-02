Wybryk piłkarza Tottenhamu. Po zmianie wpadł w furię

Odważnie i bez kompleksów zdobyli Londyn. RB Lipsk bliżej awansu Piłkarze RB Lipsk... czytaj dalej » W Londynie mecz od początku nie układał się po myśli gospodarzy, osłabionych brakiem kontuzjowanych Harry'ego Kane'a i Heung-min Son. Drużyna z Lipska swą dominację potwierdziła w 58. minucie, gdy z rzutu karnego trafił Timo Werner.

Przyjezdni już wtedy powinni mieć na koncie kilka zdobytych bramek, ale albo brakowało im dokładności, albo świetnie spisywał się bramkarz Hugo Lloris.

Mourinho tłumaczy

Kilka minut po stracie gola Mourinho zdecydował się na podwójną zmianę. Gedsona Fernandesa zastąpił Erik Lamela, a Allego - Tanguy Ndombele.

Kibice mogli być zszokowani zachowaniem Anglika. Alli swoją złość wyładował od razu po zejściu w drodze na trybuny. Najpierw z całej siły cisnął butelką z wodą o ziemię, a kilka chwil później to samo zrobił ze swoimi korkami.



Name a more arrogant player in the Premier League right now than Dele Alli. I’ll wait. pic.twitter.com/ipu0b0btFe — (@AFCMax9) February 19, 2020

- Myślę, że był zły na swój występ, a nie na mnie. Po jego zejściu zespół się poprawił, więc sądzę, że zrozumiał, dlaczego go zdjąłem - tak wybuchową reakcję piłkarza skomentował Mourinho. Sam Alli na razie się nie tłumaczy.

Nie tak dawno Alli stanowił o sile Kogutów - 14 goli i 17 asyst we wszystkich rozgrywkach sezonu 2017/18 mówi samo za siebie. W kolejnych rozgrywkach reprezentant Anglii nie potrafił już jednak odnaleźć formy. Owszem, dalej zdobywa bramki i asystuje, ale już z dużo mniejszą regularnością. Bezradny, poza kilkoma udanymi akcjami, był też w środowy wieczór.

Najbliżej wyrównania był w środę Giovani Lo Celso, który z rzutu wolnego trafił w słupek. Rewanż zaplanowano na 10 marca.

Wyniki i program pierwszych spotkań 1/8 finału Ligi Mistrzów:



18 lutego, wtorek

Atletico Madryt - Liverpool 1:0 (1:0)

Borussia Dortmund - Paris Saint-Germain 2:1 (0:0)

19 lutego, środa

Atalanta Bergamo - Valencia 4:1 (2:0)

Tottenham Hotspur - RB Lipsk 0:1 (0:0)

25 lutego, wtorek

Chelsea Londyn - Bayern Monachium

SSC Napoli - Barcelona



26 lutego, środa

Real Madryt - Manchester City

Olympique Lyon - Juventus Turyn