Fatalna skuteczność Manchesteru City. Mourinho triumfuje nad Guardiolą

Jose Mourinho przejął funkcję menedżera w Tottenhamie. Portugalczyk podpisał kontrakt do 30 czerwca 2023 roku. Do pracy wrócił po rocznej przerwie. Wcześniej prowadził m.in. w Manchesterze United, Chelsea, Realu Madryt czy Interze. Mourinho zastąpił w Tottenhamie Mauricio Pochettino.

Podopieczni trenera Pepa Guardioli są wiceliderem tabeli, nie mają już szans na mistrzostwo, ale w lidze wygrali cztery z pięciu ostatnich meczów. Z kolei Tottenham pod wodzą trenera Jose Mourinho nie zachwyca i przed tą kolejkę był szósty.

Dominacja City

Kuriozalny samobój w Premier League. "Guaita nie musiał nas przepraszać" Bramkarz Crystal... czytaj dalej » Przez godzinę niedzielnego meczu to goście byli znacznie groźniejsi. Zawiodła ich jednak skuteczność.

Już na początku Kevin De Bruyne przestrzelił z ostrego kąta, a uderzenie Sergio Aquero zostało zablokowane w polu karnym.

W 12. minucie sędzia Mike Dean powinien usunąć z boiska Raheema Sterlinga. Graczowi gości się upiekło. Po brutalnym wejściu w nogę Dele Allego zobaczył żółtą kartkę. Sytuacja była jeszcze analizowana przez system VAR, ale decyzji nie zmieniono, napastnik City pozostał na boisku, z czym długo nie mógł się pogodzić szalejący przy linii Mourinho.

W 27. minucie bardzo aktywny Aquero strzelił płasko w słupek. Jak pokazały powtórki, interweniujący Hugo Lloris minimalnie trącił piłkę i to zapobiegło bramce. Francuski golkiper jeszcze lepiej spisał się dziesięć minut później, kiedy obronił rzut karny, wykonywany przez Ilkaya Gundogana. Jedenastka została podyktowana po faulu Serge'a Auriera na Aquero i bardzo opieszałej interwencji VAR-u (analiza sytuacji trwała blisko trzy minuty). Już w doliczonym czasie gry pierwszej połowy argentyński napastnik chybił jeszcze z bliskiej odległości.

Źródło: Andy Rain/PAP/EPA Steven Bergwijn cieszy się z pierwszego gola w Premier League

Całkowity zwrot akcji

Sześć goli w Londynie. Fabiański nie pomógł Młotom Do pięciu... czytaj dalej » Po zmianie stron ekipa z Manchesteru ponownie była o włos od gola. Tym razem najpierw zmierzający do bramki strzał Aquero wybił w pole Toby Alderweireld, a po chwili w doskonałej sytuacji piłkę nad poprzeczką posłał Gundogan. Trener Guardiola nie mógł uwierzyć, co wyprawiają jego piłkarze, i był wyraźnie poirytowany.

Wydawało się, że gol dla gości jest tylko kwestią czasu. Ich sytuacja skomplikowała się jednak znacząco w 60. minucie, kiedy drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę dostał Oleksandr Zinczenko. Miejscowi zawodnicy wyczuli swoją szansę, zaatakowali i po chwili strzelili gola. Pięknym trafieniem popisał się debiutujący w zespole Spurs Steven Bergwijn. 22-letni Holender idealnie przyjął piłkę klatką piersiową i precyzyjnie uderzył z woleja.

Niespełna dziesięć minut później gospodarze prowadzili 2:0. Tym razem świetnym strzałem zza pola karnego popisał się Son Heung-min. Mimo że do końca konfrontacji stroną prowadzącą grę byli mistrzowie Anglii, to jednak wynik nie uległ już zmianie.

Wyniki 25. kolejki:

sobota

Leicester City - Chelsea 2:2

Bournemouth - Aston Villa 2:1

Crystal Palace - Sheffield United 0:1

Liverpool - Southampton 4:0

Newcastle - Norwich 0:0

Watford - Everton 2:3

West Ham United - Brighton 3:3

Manchester United - Wolverhampton 0:0

w niedzielę:

Burnley - Arsenal 0:0

Tottenham Hotspur - Manchester City 2:0