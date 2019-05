Kane walczy o finał, trener ma ból głowy. "Jeżeli przegramy, będziecie chcieli mnie zabić"

Dobre wieści w Liverpoolu przed finałem Ligi Mistrzów. Firmino wznawia treningi Roberto Firmino z... czytaj dalej » 25-latek urazu doznał 9 kwietnia, w pierwszym meczu ćwierćfinałowym LM z Manchesterem City. Próbował zablokować obrońcę Fabiana Delpha, a ten przypadkowo nadepnął mu na kostkę. Jak się później okazało, Kane naderwał więzadła w lewym stawie skokowym.



Wydawało się, że to dla niego koniec sezonu.

Pochettino: przegramy - decyzja gów*****

22 maja zaczął delikatnie trenować, truchtając z kolegami. Menedżer zespołu Mauricio Pochettino zapewnił, że rehabilitacja napastnika przebiega prawidłowo.



Tottenham ruszy do stolicy Hiszpanii w środę, Kane będzie na pokładzie samolotu. Wybiegnie w Madrycie na murawę?



- Bardzo dużo myślimy w sztabie o tym, czy Harry będzie w wyjściowej jedenastce - przyznał argentyński szkoleniowiec. - Niezależnie od tego, jak postąpimy, po meczu wszyscy będą nas osądzać. Jeżeli wygramy - fantastyczna decyzja. Przegramy - decyzja gów*****. I będziecie chcieli mnie zabić.



Trenerzy czekać mają do ostatniej chwili.



Z trybun Wanda Metropolitano finał oglądać będzie selekcjoner reprezentacji Gareth Southgate. On także liczy na to, że Kane wróci do składu - 6 czerwca Anglia zagra z Holandią w półfinale Ligi Narodów.

