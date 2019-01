Kolejny angielski gigant poluje na Piotra Zielińskiego

Milik mógł zostać królem Neapolu

Ta sytuacja będzie się Arkadiuszowi Milikowi śniła długo. W doliczonym czasie gry Polak zmarnował znakomitą okazję przeciwko Liverpoolowi. Gol dałby Napoli awans do fazy play off Ligi Mistrzów, a tak Włosi muszą obejść się smakiem. „The Reds” wygrali 1:0 i to oni zagrają dalej. Zobaczcie komentarze po niewykorzystanej sytuacji Polaka. Dziennikarze przypomnieli przy okazji jego pomyłkę z Milanem.

»