Tottenham w opałach, Atalanta punktuje Valencię

54 minuta Nic z tych rzeczy...

53 minuta Rożny dla Lipska. Może tym razem?

52 minuta Strzelał Nkunku, ale nie było to udane kopnięcie.

52 minuta Aurier fauluje Schicka tuż przed polem karnym. Będzie okazja do bezpośredniego uderzenia.

51 minuta Brzydszy fragment gry. Sporo jest walki w środku pola.

48 minuta I szybko przekłada się to na szansę! Kapitalna centra Auriera, płaski strzał Moury i świetna interwencja Gulacsiego!

47 minuta Pierwsze minuty po przerwiee wyglądają nieco inaczej niż pierwsza część. Tottenham próbuje wreszcie dłużej utrzymać się przy piłce.

46 minuta Zaczynamy drugą połowę!

22:00

21:49 Pierwsze 45 minut zdecydowanie dla Lipska. Niemiecka ekipa miała bez liku okazji i naprawdę może żałować, że wciąż jest remis. Graczy Tottenhamu czeka teraz bardzo poważna rozmowa z Mourinho!

46 minuta Nic wielkiego do bramką Lipska się nie wydarzyło i mamy przerwę!

45 minuta Piękny taniec Alliego w polu karnym i londyńczycy mają róg.

44 minuta Kolejny rajd Angelino. Tym razem efekt mizerny.

21:43 W Mediolanie już 2:0 dla Atalanty. Pięknego gola strzelił Josip Ilicić!

41 minuta Kapitalnie zagrali Angelino z Wernerem i Sanchez ratuje Tottenham przed stratą gola!

39 minuta Znów wrzucał Gedson i znów zrobił to świetnie. Alli minął się z piłką o centymetry.

37 minuta Mamy przerwę w grze. Jakiś uraz doskwiera Mukiele.

36 minuta Lloris! Co on dziś wyczynia?! Werner był sam i miał mnóstwo czasu, a dał się zatrzymać w sytuacji sam na sam! Lipsk powinien mieć już na koncie nie jednego, a kilka goli!

33 minuta Kartka dla Wernera.

32 minuta Dobra wrzutka Lo Celso, ale już strzał Gedsona fatalny.

31 minuta Stały fragment zagrożenia nie przyniósł. Teraz taką samą okazję miał będzie Tottenham.

30 minuta Naprawdę dobrze prezentuje się dziś wypożyczony z Manchesteru City do Lipska Angelino. Kolejna dynamiczna akcja na skrzydle i rzut rożny.

28 minuta Świetnie dośrodkował Gedson, ale Alli został uprzedzony. Może wreszcie londyńczycy dojdą do głosu?

26 minuta Angelino do Wernera i Nagelsmann ponownie łapie się za głowę. Znów było blisko i znów nic z tego nie wyszło.

22 minuta Lipsk daje rywalom chwilę wytchnienia. Cisza przed burzą?

20 minuta Strzelał Angelino, broni Lloris. Francuski mistrz świata uwija się jak w ukropie. Dawno nie miał tyle pracy.

19 minuta Dwie kolejne próby Schicka. Tym razem dwa razy zablokowane. Gol dla Lipska wisi w powietrzu...

16 minuta Uff... W Londynie też mogło być 1:0! Schick uderzał głową po dośrodkowaniu z rzutu rożnego i pomylił się o centymetry! Ależ aktywny jest Czech... Wydaje się, że w końcu musi trafić!

21:17 Tymczasem w Mediolanie prowadzenie obejmuje Atalanta. Na listę strzelców wpisał się Hans Hateboer, któremu podawał Alejandro Gomez!

14 minuta Ciekawa próba dośrodkowania w wykonaniu Angelino. Hiszpan kopał z pierwszej piłki z powietrza, ale zabrakło nieco precyzji.

12 minuta Kartka dla Sabitzera.

12 minuta Za nami 12 minut, a w głównych rolach występują bramkarze.

21:13

Auch Péter Gulácsi ist im Spiel und fingert den 11-Meter-Schuss von Steven Bergwijn stark aus dem Eck.#SPURSRBL 0:0 pic.twitter.com/XZbGLqbfF6 — RB Leipzig (@DieRotenBullen) February 19, 2020

10 minuta Lo Celso przerywał kontrę i momentalnie ogląda żółtą kartkę.

9 minuta Kolejny strzał Schicka i broni Lloris.

7 minuta Z rożnego nic nie wyszło, ale za moment świetnie w polu karnym zachował się Bergwijn, którego strzał broni Gulacsi. Dzieje się w Londynie!

6 minuta Wreszcie jakaś odpowiedź gospodarzy. Będzie rzut rożny.

5 minuta Ponownie dużo działo się przed polem karnym londyńczyków. Tym razem udało się zatrzymać Wernera jeszcze przed strzałem.

21:06

2 minuta Tottenham musi się obudzić, bo na razie ma furę szczęścia. Wściekły Mourinho już przy linii bocznej.

2 minuta Co tam się dzieje?! Dwie kolejne genialne szanse dla gości! Najpierw Angelino trafił w słupek, a za chwilę Lloris wygrywa pojedynek z Wernerem!

1 minuta Kapitalna szansa na Lipska już w pierwszych sekundach! Przed polem karnym przedarł się Schick, a jego uderzenie minimalnie mija słupek!

1 minuta Gramy!

20:58 Gracze Tottenhamu i Lipska już na murawie. Za moment hymn Ligi Mistrzów i zaczynamy.

20:42 - Moi zawodnicy nie powinni za bardzo zaprzątać sobie głowy kwestiami taktycznymi. Nie kierujemy się wyłącznie rozumem, mamy w sobie pewien stopień szaleństwa. To nam się przyda - mówił przed spotkaniem Nagelsmann. Ciekawe, czy w tym szaleństwie będzie metoda.

20:31 Obie ekipy już w rozgrzewce!

20:31

Spurs are unbeaten in their last 7 matches in all competitions (W5 D2)...#UCL | @SpursOfficialpic.twitter.com/Hj6127Hfdn — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 19, 2020

20:05 Znamy wyjściowe składy na mecz w Londynie!

20:01 W składach drużyn zabraknie gwiazd tego największego formatu, dlatego na pierwszy plan wysuwa się rywalizacja trenerów - starego wyjadacza i kolekcjonera trofeów Jose Mourinho z młodym Julianem Nagelsmannem, któremu wróży się wielką szkoleniową karierę.