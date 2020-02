"Baby Mourinho" kontra oryginał. "On posiada jakąś fascynującą aurę"

Nagelsmann dorobił się przydomku w czasach, gdy jako najmłodszy szkoleniowiec w niemieckiej ekstraklasie prowadził Hoffenheim (2016-2019). Z niewielkim klubem z Sinsheim zdołał awansować do Ligi Mistrzów, po raz pierwszy w jego historii. Poważne złamanie, potem gol na wagę wygranej. Teraz dowiedział się, że musi przejść operację - Czy spodziewam... czytaj dalej »

Najbardziej spektakularny mecz w historii?

32-letni obecnie trener RB Lipsk porównywany był do starszego o 25 lat Portugalczyka, uznawanego za jednego z najlepszych w historii. Sam nie widzi jednak podobieństw. - On posiada jakąś fascynującą aurę, bardzo się cieszę, że go poznam. Ale nie sądzę, że nasze filozofie gry w piłkę są identyczne - ocenił Nagelsmann.

Największym jego sukcesem w trenerskiej karierze jest zdobycie mistrzostwa Niemiec drużyn do lat 19 z Hoffenheim. Tymczasem Mourinho w swoich trofeach może się pogubić - w dorobku ma m.in. dwa triumfy w Lidze Mistrzów i osiem tytułów mistrza kraju w Portugalii, Hiszpanii, Anglii i we Włoszech.

Portugalczyk prowadził zespoły w Champions League w łącznie 149 spotkaniach. W przypadku Nagelsmanna meczów było 12, z czego sześć w obecnym sezonie i wszystkie w fazie grupowej.

Niemiec nie krył jednocześnie, że ma tremę przed środowym widowiskiem. - Tak jest przed każdym starciem. Tylko że to będzie być może najbardziej spektakularny mecz w historii klubu... Mam do niego ogromny szacunek. On już uczestniczył w 59 spotkaniach pucharowych, dla mnie to będzie pierwsze - zaznaczył.

Źródło: Roland Krivec/DeFodi Images/Getty Images, Peter Powell/EPA/PAP Nagelsmann czy Mourinho? Kto będzie górą?

"Szaleństwo się przyda"

Faworyta nietrudno wskazać, ale gospodarze środowego meczu zagrają m.in. bez kontuzjowanych podstawowych piłkarzy: Harry'ego Kane'a i Koreańczyka Son Heung Mina. Z kolei w zespole gości zabraknie środkowych obrońców: Węgra Williego Orbana oraz Francuzów Ibrahimy Konate i Dayota Upamecano.

Nagelsmann zasugerował jednak, że ma receptę na filozofię Portugalczyka. - Moi zawodnicy nie powinni za bardzo zaprzątać sobie głowy kwestiami taktycznymi. Nie kierujemy się wyłącznie rozumem, mamy w sobie pewien stopień szaleństwa. To nam się przyda - powiedział Niemiec.

Mecz w Londynie rozpocznie się w środę o godzinie 21. Rewanż tej pary zaplanowano na 10 marca.

Wyniki i program pierwszych spotkań 1/8 finału Ligi Mistrzów:

18 lutego, wtorek

Atletico Madryt - Liverpool 1:0 (1:0)

Borussia Dortmund - Paris Saint-Germain 2:1 (0:0)

19 lutego, środa

Atalanta Bergamo - Valencia

Tottenham Hotspur - RB Lipsk

25 lutego, wtorek

Chelsea Londyn - Bayern Monachium

SSC Napoli - Barcelona

26 lutego, środa

Real Madryt - Manchester City

Olympique Lyon - Juventus Turyn