Manchester City pokonany w Londynie. Historyczne chwile Harry'ego Kane'a

Sobotnia niespodzianka w Liverpoolu sprawiła, że mistrzowski wyścig w Anglii mógł nabrać nowej prędkości. Kanonierzy, ku zaskoczeniu zapewne całej ligi, przegrali 0:1 z Evertonem, dzięki czemu drugi w lidze zespół z Manchesteru mógł zbliżyć się do lidera na dwa punkty.

Wystarczyło triumfować na Tottenham Hotspur Stadium. Sęk w tym, że chrapkę na historyczne osiągnięcia miał tego dnia etatowy snajper Spurs.

Kane po kwadransie gry precyzyjnym strzałem przy słupku skorzystał z podania Pierre'a-Emile'a Hojbjerga i potwierdził swój wyjątkowy status w dziejach angielskiego futbolu.

Był to jego 267. gol z kogutem na piersi, dzięki czemu stał się najlepszym strzelcem klubu w historii. Co więcej, na boiskach najbogatszej i zapewne najlepszej ligi świata trafił tym samym po raz dwusetny, dołączając do elitarnego grona. Magiczną granicę 200 bramek w Premier League przekroczyli wcześniej tylko Alan Shearer (260) oraz Wayne Rooney (208).

Choć Manchester miał grubo ponad godzinę na odmienienie rezultatu, całe starania spełzły na niczym. Najbliżej gola wyrównującego było tuż przed przerwą, gdy w poprzeczkę kropnął Riyad Mahrez.

Tottenham dzięki zwycięstwu umocnił się na piątej pozycji w ligowej tabeli, lecz ważniejsza w kontekście tego meczu wydaje się sytuacja na szczycie. Tam utrzymany został status quo - Arsenal nad mistrzami sprzed roku ma pięć punktów przewagi, a przed sobą wciąż jeden zaległy mecz do rozegrania.

22. kolejka Premier League:

Chelsea - Fulham 0:0

Everton - Arsenal 1:0

Aston Villa - Leicester City 2:4

Brentford - Southampton 3:0

Brighton - Bournemouth 1:0

Manchester United - Crystal Palace 2:1

Wolverhampton - Liverpool 3:0

Newcastle - West Ham 1:1

Nottingham - Leeds 1:0

Tottenham - Manchester City 1:0