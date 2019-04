Bitwa o Anglię w Lidze Mistrzów. "Najważniejszy mecz w karierze"

We wtorek rozpoczną się ćwierćfinały Ligi Mistrzów. W jednym z nich dojdzie do angielskiej batalii. Naprzeciwko siebie staną Tottenham i Manchester City. Pierwsze spotkanie zostanie rozegrane na nowym stadionie Tottenham Hotspur Stadium.

Przed dwumeczem z City mało co przemawia za Tottenhamem. Choć to piłkarze Pochettino we wtorek będą gospodarzami, a dodatkowo zagrają na świeżo wybudowanym stadionie, to The Citizens wygrali 11 z 16 ostatnich spotkań przeciwko The Spurs, w tym trzy z rzędu w Premier League.

Z drugiej strony nie ulega wątpliwości, że zespół z północnego Londynu nie ma nic do stracenia w starciu z naszpikowaną gwiazdami drużyną Josepa Guardioli.

Losowanie nie było łaskawe dla ekipy Tottenhamu, bo trafiła na klub, który ma szansę wywalczyć poczwórną koronę. Piłkarze Guardioli zdobyli już Puchar Ligi, są na drugim miejscu w Premier League ze stratą zaledwie dwóch punktów do Liverpoolu, a ostatnio awansowali do finału Pucharu Anglii.

Pochettino wyznał, że to dla niego niezwykle ważny mecz.

- Tak, w karierze trenerskiej to na pewno najważniejszy mecz. Bez wątpienia. Dla nas to bonus, że mamy szansę grać w ćwierćfinałach – powiedział Argentyńczyk.

- Szanujemy Manchester City i wiemy, że będzie niezwykle trudno. Oni mają niesamowitych piłkarzy. Z drugiej strony, na tym etapie rozgrywek wszyscy wielcy zawodnicy i wielkie drużyny tylko czekają, żeby się pokazać – dodał.

Źródło: Getty Images Pochettino zdoła przechytrzyć Guardiolę?

Na papierze wygrywa Manchester

- Wiem, że Guardiola zdaje sobie sprawę z naszych mocnych stron. Jesteśmy odważni, lubimy atakować, grać agresywnie. Pod względem piłkarskiej jakości wygrywają zawodnicy Guardioli, ale chcemy ich pokonać – zakończył 47-letni szkoleniowiec.

W ostatniej kolejce ligowej The Spurs po raz pierwszy zagrali na Tottenham Hotspur Stadium. Spotkanie oglądało ponad 59 tysięcy kibiców, a gospodarze pokonali Crystal Palace 2:0. Była to ich pierwsza wygrana w Premier League po serii pięciu meczów bez zwycięstwa.

W następnej kolejce ligowej zawodnicy Pochettino zmierzą się z Huddersfield, a potem rozegrają... dwa mecze z City – rewanż Ligi Mistrzów w Manchesterze i kolejne spotkanie na Etihad, tym razem ligowe.



Pięć zasad Pepa

Tymczasem Guardiola zachowuje spokój. Dzień przed meczem przeprowadził trening, a udział w zajęciach wziął Sergio Aguero. Nadal nie wiadomo, czy Argentyńczyk zagra od pierwszej minuty, bo wcześniej narzekał na uraz mięśniowy, ale odpoczynek w meczu Pucharu Anglii z Brighton dobrze mu zrobił.

- Czuje się lepiej. Trenował normalnie z resztą zespołu – podkreślił trener City.

Źródło: Getty Images Aguero czy Gabriel Jesus? Na kogo postawi Guardiola?

Guardiola zdaje sobie sprawę, z kim przyjdzie mu się zmierzyć. – Musimy sobie poradzić z tym, że często grają agresywnie i odpowiedzieć w ten sam sposób, z jeszcze większą siłą – mówił.

Co może zapewnić jego drużynie triumf? – Najważniejsze teraz to: nie wypić nawet kropelki alkoholu, odpocząć, dobrze zjeść, zregenerować się i przygotować na mecz z jednym z najlepszych zespołów w Europie, który miał sześć dni na przygotowania, podczas gdy my tylko dwa i pół.

Pary 1/4 finału Ligi Mistrzów wtorek, 9 kwietnia Tottenham - Manchester City, 21.00

Liverpool - FC Porto, 21.00

środa, 10 kwietnia Manchester United - Barcelona, 21.00 Ajax Amsterdam - Juventus, 21.00