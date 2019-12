Uczeń ograł mistrza. Derby Londynu dla Chelsea

Niesamowita seria Leicester przerwana w Manchesterze. Bednarek ma powody do radości Manchester City... czytaj dalej » Powody do radości miał więc menedżer The Blues Frank Lampard, który w przeszłości, wraz z Mourinho, zdobywał trofea dla Chelsea. Oba gole w niedzielę strzelił na Tottenham Hotspur Stadium Brazylijczyk Willian.

Podtekstów w tym meczu nie brakowało. Głównym smaczkiem niedzielnych derbów Londynu była konfrontacja Mourinho ze swoim byłym klubem. "The Special One" w dwóch podejściach poprowadził The Blues m.in. do trzech mistrzostw Anglii, trzech Pucharów Ligi Angielskiej i jednego Pucharu Anglii. Teraz stanął już po drugiej stronie barykady.

Chelsea, za której sterami stoi Lampard, były podopieczny Mourinho, na Tottenham Hotspur Stadium przyjechała z zamiarem przerwania serii dwóch ligowych porażek (1:3 z Evertonem i 0:1 z Bournemouth).

Tottenham – VAR 0:2

Od początku spotkania to właśnie goście prezentowali się zdecydowanie lepiej. W efekcie, w 12. minucie, objęli oni prowadzenie. Zagapiła się defensywa Spurs i Willian miał dużo miejsca i czasu, by spokojnie przymierzyć. Technicznym strzałem pokonał Paulo Gazzanigę.

Tottenham zawodził. Kepa Arrizabalaga nie miał zbyt wiele pracy. Tymczasem Chelsea nie zamierzała spoczywać na laurach.

Tuż przed przerwą sędzia Anthony Taylor skorzystał z systemu VAR i podyktował jedenastkę dla gości. Gazzaniga sfaulował Marcosa Alonso. Z jedenastu metrów nie pomylił się Willian.

Sytuacja gospodarzy zrobiła się beznadziejna w 62. minucie. I tym razem Tottenhamowi nie sprzyjał VAR. Arbiter, po obejrzeniu sytuacji, zdecydował się wyrzucić z boiska Sona Heung-mina. Koreańczyk, po starciu z Antonio Ruedigerem, trącił Niemca nogą, co sędzia zakwalifikował jako niesportowe zachowanie.

Mourinho musiał uznać wyższość swojej byłej drużyny.

Czerwone Diabły zawiodły na całej linii

W fatalnych humorach z Vicarage Road będą wracać piłkarze i kibice Manchesteru United. Czerwone Diabły przegrały na wyjeździe z czerwoną latarnią ligi, drużyną Watfordu.

W 50. minucie nie popisał się David de Gea. Hiszpan nie utrzymał piłki w rękach po niezbyt mocnym strzale Ismaila Sarra. Chwilę później na 2:0 dla Szerszeni podwyższył z rzutu karnego Troy Deeney. Napastnik ustalił tym samym wynik.

Deeney w meczach Watfordu na własnym obiekcie jest prawdziwym katem Manchesteru United. W pięciu takich przypadkach zdobył już cztery bramki. Wszystkie z jedenastek.



4 - Troy Deeney has scored in four of his five Premier League home games against Manchester United, with these four goals all coming via the penalty spot. Consistent.





Dla Szerszeni było to dopiero drugie ligowe zwycięstwo w tym sezonie. Manchester United poniósł piątą porażkę.

Wyniki niedzielnych meczów Premier League:

Watford – Manchester United 2:0

Tottenham – Chelsea 0:2