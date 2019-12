Niesamowity gol gracza Tottenhamu. "Niektórzy szaleli z radości, inni milczeli, bo byli w szoku"

We wtorek Tottenham poinformował, że z klubem pożegnał się Mauricio Pochettino. Argentyńczyk pracował w Spurs od maja 2014 roku. W zeszłym sezonie doprowadził zespół do finału Ligi Mistrzów, w którym lepszy okazał się Liverpool. Nowym menedżerem Tottenhamu został Jose Mourinho.

Jose Mourinho przejął funkcję menedżera w Tottenhamie. Portugalczyk podpisał kontrakt do 30 czerwca 2023 roku. Do pracy wrócił po rocznej przerwie. Wcześniej prowadził m.in. w Manchesterze United, Chelsea, Realu Madryt czy Interze. Mourinho zastąpił w Tottenhamie Mauricio Pochettino.

Ostatnie zachowanie Garetha Bale'a doprowadziło do burzy w Madrycie. "Lekceważący, niemądry, niewdzięczny. W takiej kolejności" - taki tytuł dała 'Marca' po zdjęciu piłkarza z flagą Walii i napisem "Walia. Golf. Madryt. W takiej kolejności". Wydaje się, że dni Bale'a w Realu są już policzone, a na ratunek może mu przyjść nowy menedżer Tottenhamu Jose Mourinho.

Mourinho na ratunek Bale'owi. Walijczyk wróci do Tottenhamu?

Przygotowania Tottenhamu do starcia z Olympiakosem

Son potrafi poruszać się po murawie z niesamowitą prędkością, a piłka przy nodze wcale mu w tym nie przeszkadza. W pierwszej połowie starcia z Burnley zdobył bramkę po rajdzie, który rozpoczął jeszcze pod własnym polem karnym.

Ośmieszył przy tym niemal całą drużynę gości. Kilku rywali nie potrafiło go dogonić, inni nie byli nawet w stanie przerwać akcji faulem. Szarżę Koreańczyk zakończył skutecznym uderzeniem z pola karnego.





Take a bow, Son. pic.twitter.com/4oMNtqcsXx — mtwsn (@mtwsn) December 7, 2019



Akcja trwała dwanaście sekund. Jak zaznacza dziennik "The Sun", szansę na powstrzymanie skrzydłowego Kogutów miało ośmiu graczy Burnley z bramkarzem Nickiem Popem włącznie. Z kolei "Daily Mail" wyliczył, że Koreańczyk przebiegł z piłką 83 metry.

Liverpool znów zmiażdżył Wisienki. Tottenham wrócił na zwycięskie tory W sobotnie... czytaj dalej » "Son zdobył właśnie jedną z najlepszych indywidualnych bramek, jaką kiedykolwiek widzieliście. Jak dla mnie jest to gol sezonu" - napisał na Twitterze legendarny Gary Lineker.

"Był ostatnim graczem, który opuścił boisko. I słusznie, bo jeśli ktoś zasłużył na oklaski rozradowanego tłumu, to był to Son Heung-min. Gdy po golu osunął się na kolana, niektórzy szaleli z radości, inni milczeli, bo byli w szoku" - zauważa "Guardian".

"Sonaldo"

Wyczyn swojego zawodnika trener Jose Mourinho oklaskiwał przy linii bocznej. Po meczu, już na konferencji prasowej, nie szczędził mu komplementów.

- Jeszcze przed spotkaniem mój syn nazwał go "Sonaldo", w nawiązaniu do umiejętności Ronaldo Luisa Nazario - zdradził Mourinho.

Obecny szkoleniowiec Tottenhamu miał okazję współpracować z brazylijskim mistrzem dryblingu, gdy był asystentem Bobby'ego Robsona w Barcelonie. - Dziś przyszedł mi do głowy gol z 1996 roku - dodał, mając na myśli trafienie Ronaldo z meczu z Compostelą.



Ronaldo vs Compostela in 1996. Untouchable. Sir Bobby Robson's reaction is priceless! pic.twitter.com/Anr7hneavL — Classic Football (@ClassicFootbaIl) February 18, 2019





Piąty gol w sezonie

Gdy Koreańczyk trafiał do siatki, była 32. minuta spotkania, a Tottenham wyszedł na prowadzenie 3:0. Son wcześniej popisał się też asystą przy trafieniu na 1:0 Harry'ego Kane'a. Ostatecznie gospodarze wygrali 5:0.

Dla 27-latka była to piąta bramka w sezonie. Na koncie ma też dziewięć asyst. Tottenham odniósł trzecie ligowe zwycięstwo w czwartym spotkaniu pod wodzą Mourinho.