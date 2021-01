Mourinho zapisał się w historii. Tottenham w końcu ma finał

Powrót Garetha Bale'a do Tottenhamu jest już niemal pewny. W piątek Walijczyk przybył do ośrodka treningowego Enfield Training Centre. Transfer Bale'a z Realu Madryt do Tottenhamu ma zostać potwierdzony w sobotę 19 września.

Pierwsze trofeum od 13 lat?

Na kolejne znów przyjdzie im poczekać. Grająca w najsilniejszym możliwym zestawieniu drużyna Mourinho objęła prowadzenie w 12. minucie za sprawą trafienia Moussy Sissoko.

Gdy wynik w 70. podwyższył niezawodny Heung-Min Son, stało się jasne, kto znajdzie się w finale. Zwłaszcza że goście kończyli mecz w dziesiątkę - w 84. minucie czerwoną kartkę otrzymał Josh Dasilva.

Dla Tottenhamu to awans do dziewiątego w historii finału Pucharu Ligi (cztery końcowe triumfy). Tylko Liverpool pojawiał się tam częściej - 12. Powód do dumy ma też Mourinho, który w drugim roku pracy wywalczył z londyńczykami awans do pierwszego finału krajowych rozgrywek.

Sam został zaś trzecim menedżerem, który dotarł do finału Pucharu Ligi z trzema różnymi klubami (sztuka ta udała mu się także z Chelsea i Man Utd). Wcześniej podobnego wyczynu dokonali tylko wiele lat temu Ron Atkinson i Ron Saunders.



3 - José Mourinho is just the third manager to reach the League Cup final with three different clubs (Chelsea, Man Utd, Spurs) after Ron Atkinson (Man Utd, Sheffield Wednesday, Aston Villa) and Ron Saunders (Norwich, Man City, Aston Villa). Special. #TOTBRE#EFL#CarabaoCuppic.twitter.com/ejW1heiyoW — OptaJoe (@OptaJoe) January 5, 2021





Puchar Ligi (Carabao Cup) nie jest zwykle traktowany szczególnie prestiżowo w Anglii, jednak dla Tottenhamu rozgrywki są istotne. Koguty mają szansę zdobyć dopiero drugie trofeum w XXI wieku - pierwsze wywalczyły w 2008 roku, triumfując w tych samych rozgrywkach.

- Wyczuwam to pragnienie - powiedział po meczu Mourinho. - Jeśli patrzycie na zwycięzców tego pucharu, zdajecie sobie sprawę, że chcą go zdobyć wielkie kluby. Kto był ostatnim zwycięzcą nie z pierwszej szóstki? Swansea? Nie wiem, ponieważ nie jestem zbyt dobry w statystykach, ale pamiętam, że Man City wygrywało wiele razy, pamiętam, że Chelsea wygrywała wiele razy, pamiętam, że United wygrywało kilka razy wygrywało, pamiętam Liverpool w finałach - wyliczał w swoim stylu menedżer Tottenhamu.

United czy City?

W środę drugiego finalistę wyłonią derby Manchesteru pomiędzy United a City na Old Trafford. Oba zespoły grały też ze sobą w półfinale poprzedniej edycji i wówczas lepsi byli The Citizens, którzy później sięgnęli po Puchar Ligi po raz trzeci z rzędu. Teraz jednak drużyna City jest mocno osłabiona z powodu koronawirusa.



Finał odbędzie się 25 kwietnia, tradycyjnie na londyńskim Wembley.