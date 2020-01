Gwiazda kontuzjowana, Tottenham bez napastnika. "Guardian" pisze o zainteresowaniu Piątkiem

Menedżer Tottenhamu Jose Mourinho został ukarany żółtą kartką za zachowanie względem członka sztabu Southamptonu. Portugalczyk w swój typowy sposób skomentował to wydarzenie. - Zasłużyłem na kartkę, bo byłem niegrzeczny. Ale byłem nieuprzejmy w stosunku do idioty - stwierdził Mourinho. Spotkanie zakończyło się przegraną Tottenhamu 0:1.

Pierwsze doniesienia mediów po kontuzji Kane'a mówiły o kilku tygodniach przerwy. W czwartek klub poinformował, że zgodnie z najnowszą konsultacją lekarską piłkarzowi zalecono operację, po której będzie pauzować trzy miesiące.



26-letni Kane to największa gwiazda Tottenhamu. W obecnym sezonie angielskiej Premier League strzelił już 11 goli, najwięcej w ekipie Kogutów. Jego uraz to fatalna informacja dla menedżera Spurs Jose Mourinho, bowiem Anglik jest jedynym środkowym napastnikiem w klubie. Zastąpić go mogą Koreańczyk Heung-min Son lub Brazylijczyk Lucas Moura, jednak żaden nie jest typową "dziewiątką". To oznacza, że Tottenham potrzebuje wzmocnienia.

Piątek na celowniku

Najbardziej wartościowi piłkarze świata. Messi ósmy, Ronaldo 49. Zestawienie, w... czytaj dalej » "The Guardian" poinformował, że londyńczycy dołączyli do grona klubów zainteresowanych Krzysztofem Piątkiem. Interesuje ich jedynie wypożyczenie napastnika Milanu. Podobne zainteresowanie wyraziły inne kluby Premier League - Aston Villa i Newcastle. Władze klubu z San Siro wolą jednak sprzedać reprezentanta Polski, czekają na ofertę sięgającą przynajmniej 27 mln euro.

Piątek może być idealnym kandydatem dla Tottenhamu, gdyż mógłby grać w Lidze Mistrzów. Milan w tym sezonie wycofał się z europejskich pucharów, a Tottenham w lutym zmierzy się z RB Lipsk w 1/8 finału tych rozgrywek.

Za to już w sobotę londyńczycy będą gościć u siebie Liverpool. Głównym celem Tottenhamu w tym sezonie jest utrzymanie miejsca w pierwszej czwórce Premier League. Po 21 kolejkach Spurs zajmują 6. miejsce. Do czwartej Chelsea ma pięć punktów straty.