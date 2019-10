Gnabry wśród największych Ligi Mistrzów. Pierwszy czteropak od czterech lat

TOTTENHAM - BAYERN. TAK RELACJONOWALIŚMY MECZ W EUROSPORT.PL

Wielki mecz Lewandowskiego i Bayernu. Tottenham rozbili w pył. I to na jego stadionie W szlagierowym... czytaj dalej » Fani Arsenalu musieli przecierać oczy ze zdziwienia, gdy ich były gracz ośmieszał obrońców największego rywala w Premier League. Zapewne też nie potrafili zrozumieć, jak Kanonierzy mogli oddać go Werderowi Brema w 2016 roku za zaledwie 5 milionów funtów.

Bayern już do przerwy prowadził 2:1, ale to w drugiej połowie prawdziwy koncert dał Gnabry. 24-latek pokonał Hugo Llorisa w 53., 55., 83. i 88. minucie.

Dołączył do najlepszych

10-krotny reprezentant Niemiec jest pierwszym piłkarzem w obecnym sezonie Ligi Mistrzów i 13. w historii rozgrywek (od 1992 roku), któremu udało się strzelić cztery gole w jednym meczu.

Przed nim sztuki tej dokonali Marco Van Basten (1992), Simone Inzaghi (2000), Dado Prso (2003), Ruud Van Nistelrooy (2004), Andrij Szewczenko (2005), Lionel Messi (2010, 2012), Bafetimbi Gomis (2011), Mario Gomez (2012), Robert Lewandowski (2013), Zlatan Ibrahimović (2013), Luiz Adriano (2014) i Cristiano Ronaldo (2015).

Dwóch z pięcioma golami

Tylko Messi i Luiz Adriano strzelili dotąd po pięć goli w pojedynczym meczu. Argentyńczyk dokonał tego 7 marca 2012 roku w spotkaniu Barcelona – Bayer Leverkusen, a Brazylijczyk 21 października 2014 roku w rywalizacji Szachtara Donieck z BATE w Borysowie.

Najwięcej hat tricków w Lidze Mistrzów – po osiem – mają Messi i Cristiano Ronaldo.



Selling Serge Gnabry to Werder Bremen, just so he could thrive in a weaker league and gain a move to Bayern in order to play CL football regularly and score a four goals against Spurs to destroy their confidence?



Arsène Wenger, he's done it again. #TOTFCB#afcpic.twitter.com/vaaYG8Rwx2 — AfcVIP⁴⁹ (@VipArsenal) 1 października 2019





Multistrzelcy w meczach piłkarskiej Ligi Mistrzów:

pięć bramek

07.03.2012; Lionel Messi (FC Barcelona - Bayer Leverkusen 7:1)

21.10.2014; Luiz Adriano (BATE Borysów - Szachtar Donieck 0:7)

cztery bramki

25.11.1992; Marco van Basten (AC Milan - IFK Goeteborg 4:0)

14.03.2000; Simone Inzaghi (Lazio - Olympique Marsylia 5:1)

05.11.2003; Dado Prso (AS Monaco - Deportivo La Coruna 8:3)

03.11.2004; Ruud van Nistelrooy (Manchester Utd. - Sparta Praga 4:1)

23.11.2005; Andrij Szewczenko (Fenerbahce Stambuł - AC Milan 0:4)

06.04.2010; Lionel Messi (FC Barcelona - Arsenal 4:1)

07.12.2011; Bafetimbi Gomis (Dinamo Zagrzeb - Olympique Lyon 1:7)

13.03.2012; Mario Gomez (Bayern Monachium - FC Basel 7:0)

24.04.2013; Robert Lewandowski (Borussia Dortmund - Real Madryt 4:1)

23.10.2013; Zlatan Ibrahimovic (Anderlecht - Paris St. Germain 0:5)

08.12.2015; Cristiano Ronaldo (Real Madryt - Malmoe FF 8:0)

01.10.2019; Serge Gnabry (Tottenham Hotspur - Bayern Monachium 2:7)