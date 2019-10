Nie mogło być inaczej. UEFA znowu wyróżniła Lewandowskiego

TOTTENHAM - BAYERN. TAK RELACJONOWALIŚMY MECZ W EUROSPORT.PL

Bawarczycy rozgromili londyńczyków aż 7:2 i to na ich terenie. Bohaterem spotkania był Serge Gnabry, autor czterech goli. Dwie bramki dla mistrzów Niemiec dorzucił też Lewandowski, który zagrał w tym sezonie w dziesięciu spotkaniach o stawkę w barwach Bayernu i zdobył w nich 14 goli. Żaden inny piłkarz z pięciu czołowych lig Europy nie może pochwalić się taką skutecznością. A to nie wszystko. Sztuczka, za chwilę potężne uderzenie. Coraz większy dorobek "Lewego" w Lidze Mistrzów Kolejny udany... czytaj dalej »

Jak w play station

Tuż przed przerwą wyjazdowego meczu z Tottenhamem Polak otrzymał piłkę i kapitalnie ograł przy linii końcowej Jana Vertonghena. "Lewy" znakomicie piętą przerzucił piłkę nad Belgiem. Akcja niczym z gry play station.

Potem dośrodkował, jednak piłka nie trafiła do żadnego z jego kolegów. Mimo to Bayern akcję kontynuował. Gdy kapitan reprezentacji Polski ponownie otrzymał futbolówkę, już nie kalkulował - huknął sprzed pola karnego nie do obrony przy słupku. Siła i precyzja przy tym uderzeniu były odpowiednie. W ten sposób dał prowadzenie Bayernowi 2:1.

31-latek został wyróżniony nie za gola, a za zagranie poprzedzające trafienie. UEFA uznała je jako "skill of the day", czyli "sztuczka dnia".



Robert Lewandowski flicks the ball over Jan Vertonghen to win Skill of the Day #UCL@MastercardUKpic.twitter.com/MUtFojv0uN — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 1, 2019

To drugi mecz z rzędu w tym sezonie Ligi Mistrzów, w którym UEFA wyróżniła Lewandowskiego. Na inaugurację w meczu z Crveną Zvezda Belgrad Polak na środku boiska wykonał piękną ruletę, mijając Milo Vulicia. Ponadto utrzymał się przy piłce i oszukał kolejnego rywala.



Lewandowski tricks his way past two players to win #UCL Skill of the Day @MastercardUKpic.twitter.com/fWUbw74Ee9 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 18, 2019

Wyniki meczów 2. kolejki Ligi Mistrzów:



1 października, wtorek

grupa A

Real Madryt - Club Brugge 2:2 (0:2)

Galatasaray Stambuł - Paris Saint-Germain 0:1 (0:0)

grupa B

Crvena Zvezda Belgrad - Olympiakos Pireus 3:1 (0:1)

Tottenham Hotspur - Bayern Monachium 2:7 (1:2)



grupa C

Atalanta Bergamo - Szachtar Donieck 1:2 (1:1)

Manchester City - Dinamo Zagrzeb 2:0 (0:0)



grupa D

Lokomotiw Moskwa - Atletico Madryt 0:2 (0:0)

Juventus Turyn - Bayer Leverkusen 3:0 (1:0)



2 października, środa

grupa E

KRC Genk – SSC Napoli (godz. 18.55)

Liverpool - Red Bull Salzburg (21.00)

grupa F

Slavia Praga - Borussia Dortmund (18.55)

Barcelona - Inter Mediolan (21.00)

grupa G

RB Lipsk - Olympique Lyon (21.00)

Zenit Sankt Petersburg - Benfica Lizbona (21.00)



grupa H

Lille - Chelsea Londyn (21.00)

Valencia - Ajax Amsterdam (21.00)