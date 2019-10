Szalona radość piłkarzy Bayernu. Bohater wycięty równo z trawą

TOTTENHAM - BAYERN. TAK RELACJONOWALIŚMY MECZ W EUROSPORT.PL

We wtorkowy wieczór Gnabry niemal w pojedynkę zdemolował Tottenham na jego terenie. 24-letni reprezentant Niemiec strzelił po dwa gole na początku i pod koniec drugiej połowy.

Po końcowym gwizdku piłkarze Bayernu świętowali zwycięstwo ze swoimi kibicami. I zachowywali się w niecodzienny sposób.

Wyciął równo z trawą

Były skoki, przepychanki, szaleństwa, wygłupy, które mocno udzieliły się Nicklasowi Suele i Gnabry'emu. Środkowy obrońca monachijskiej drużyny w pewnym momencie wyciął strzelca czterech goli, ale nie było między nimi urazy. Obaj po chwili serdecznie się wyściskali.



Why did Niklas Süle do Serge Gnabry like that?!



Who kicked his hat-trick ball into the crowd?! pic.twitter.com/hyeK6ditzD — Football on BT Sport (@btsportfootball) October 1, 2019





Szorstko z bohaterem obszedł się też Javi Martinez. Inny z obrońców Bayernu nie zwracał uwagi na prośbę Gnabry'ego o oddanie pamiątkowej piłki po tak rewelacyjnym meczu i wykopał ją w trybuny. Zdziwiony pomocnik musiał później prosić fanów o oddanie futbolówki.

Gnabry zaczepił kibiców

Emocje po meczu opadały długo. Gnabry sam dał wyraz zawadiackiej atmosferze, jaka musiała wytworzyć się w szatni Bayernu, bo po spotkaniu zaczepił kibiców Tottenhamu. Niemiec reprezentował w latach 2012-2016 Arsenal, który jest największym lokalnym rywalem Spurs w północnym Londynie.

Gnabry zaznaczył w mediach społecznościowych, że we wtorkowy wieczór ta część stolicy Anglii miała kolor czerwony, odnoszący się także do barw zespołu Kanonierów.



North London is RED!!! pic.twitter.com/1Te5YjqpWo — Serge Gnabry (@SergeGnabry) October 1, 2019

Tottenham Hotspur - Bayern Monachium 2:7 (1:2)

Bramki: Heung-Min Son (12), Harry Kane (61-karny) - Joshua Kimmich (15), Robert Lewandowski dwie (45, 87), Serge Gnabry cztery (53, 55, 83, 88).

2. kolejka Ligi Mistrzów:

wtorek, 1 października

grupa A

Real Madryt - Club Brugge 2:2 (0:2)

Galatasaray Stambuł - Paris Saint-Germain 0:1 (0:0)

grupa B

Tottenham Hotspur - Bayern Monachium 2:7 (1:2)

Crvena Zvezda Belgrad - Olympiakos Pireus 3:1 (0:1)

grupa C

Atalanta Bergamo - Szachtar Donieck 1:2 (1:1)

Manchester City - Dinamo Zagrzeb 2:0 (0:0)

grupa D

Juventus Turyn - Bayer Leverkusen 3:0 (1:0)

Lokomotiw Moskwa - Atletico Madryt 0:2 (0:0)

środa, 2 października

grupa E

KRC Genk - Napoli (18.55)

Liverpool - Red Bull Salzburg (21.00)

grupa F

Slavia Praga - Borussia Dortmund (18.55)

Barcelona - Inter Mediolan (21.00)

grupa G

RB Lipsk - Olympique Lyon (21.00)

Zenit Sankt Petersburg - Benfica Lizbona (21.00)

grupa H

Lille - Chelsea Londyn (21.00)

Valencia - Ajax Amsterdam (21.00)