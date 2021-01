"Majstersztyk". Strzelił gola jak kiedyś Marco van Basten

Zrobili wszystko co mogli, mimo to zostali przechytrzeni. Nietypowy mur ustawiony przez zawodników Bologny nie uchronił ich w meczu z Veroną przed stratą bramki z rzutu wolnego. Najbardziej bezradny był leżący na murawie Michael Kingsley, który zachował wszelkie zasady ostrożności.

Była 67. minuta środowego meczu 16. kolejki Serie A. Na zegarze w Turynie wciąż był wynik bezbramkowy. Wtedy Mattia Zaccagni popisał się idealnym podaniem górą, piłkę otrzymał na skraju pola karnego Dimarco, który huknął od razu z całej siły lewą nogą. Piłka zatrzepotała w okienku bramki Torino, a strzelec utonął w objęciach kolegów z Verony. Gol marzenie!









We włoskich mediach nie ma chyba relacji z tego meczu, która w tytule nie odnosiłaby się do autora "cudownego woleja", "supergola", "wspaniałej bramki", "kopnięcia znad głowy", "szalonego uderzenia", jak pisze się o tym, czego dokonał Dimarco.

"Niepokoimy Van Bastena"

"Gol ten jest prawdziwym majstersztykiem" - wychwalają bohatera dziennikarze Sky, a trafienie rozłożyli na czynniki pierwsze. Odległość strzelca od bramkarza Salvatore Sirigu? Dokładnie 23,44 metra.

A to nie koniec. "Na myśl przychodzi od razu podobne trafienie wielkiego mistrza z przeszłości. Bramka skrzydłowego Gialloblu przypomina gola holenderskiego mistrza Van Bastena" - czytamy. Tyle że waga spotkania zupełnie inna. Były napastnik Ajaksu i Milanu popisał się niezwykłym uderzeniem w finale mistrzostw Europy 1988 z ZSRR, a gracz Verony trafił w meczu ligowym.





Marco van Basten immortal goal vs USSR, 1988 Euro final.



Swojego wyjątkowego trafienia nie mógł nie skomentować Dimarco. - Gdy tylko zobaczyłem lecącą piłkę od Zaccagniego, nie zastanawiałem się dwa razy: przymierzyłem, kopnąłem i weszła. Mattia idealnie mi asystował, więc nie tylko był to dobry strzał, ale i piękna akcja - opisał.

- W każdym meczu zawsze staramy się strzelić gola po akcjach kombinacyjnych, które próbujemy podczas treningów. To, że wpadło, sprawia, że jeszcze bardziej jestem dumny. Piłkę chowam pod koszulę, bo z żoną spodziewamy się drugiego dziecka, jestem bardzo szczęśliwy i chcę jej zadedykować to trafienie - dodał.

"Fantastycznie ułożona stopa"

Chociaż Torino wyrównało na 1:1 (gol Brazylijczyka Bremera w 84. minucie), Dimarco był zadowolony z postawy drużyny.

"Dumny z zespołu, który nawet dzisiaj pokazał, że ​​umie razem walczyć i cierpieć. Ważny punkt!

Tak trzymajmy!" - napisał na Instagramie.



View this post on Instagram A post shared by (@federicodimarco)





Strzelca wychwalał też trener Verony Ivan Jurić. - Dimarco ma fantastycznie ułożoną stopę. Wie, jak strzelić takiego gola. W zeszłym roku był tego blisko przeciwko Romie (aluminium uratowało bramkarza), teraz mu się to udało - podkreślił.

Co gol to ładniejszy

W ostatnim czasie piłkarze z miasta Romeo i Julii dają swoim kibicom powody do wyjątkowej radości po golach. Kilka dni wcześniej w meczu ze Spezią fantastyczną przewrotką popisał się Zaccagni, asystent przy ostatnim trafieniu Dimarco.