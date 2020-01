Gol z połowy boiska i rekordowa porażka. "Przechodzimy na emeryturę, do widzenia"

Piłkarze Atalanty przystępowali do meczu podrażnieni niespodziewaną domową porażką z będącym w strefie spadkowej SPAL 1:2. Sportową złość widać było na murawie w Turynie. Chociaż już do przerwy zawodnicy z Bergamo prowadzili 3:0 po trafieniach Ilicicia, Robina Gosensa i Duvana Zapaty, na tym nie poprzestali. Po przerwie zaatakowali z taką samą, albo nawet jeszcze większą pasją.

Ilicić show

W 53. minucie jeden z obrońców Torino w niegroźnej sytuacji zagrał piłkę ręką. Miało to miejsce na połowie gospodarzy, ale niedaleko linii środkowej. Winowajca zostawił piłkę rywalom, a Ilicić zauważył wysuniętego przed pole karne bramkarza Salvatore Sirigu i od razu uderzył na bramkę z rzutu wolnego. Trafił prawie idealnie pod poprzeczkę, nie pozostawiając w pośpiechu cofającemu się Sirigu złudzeń. Był to gol na 4:0.



Iličić! Taaaaaki gol i hat-trick w całym meczu!



Znakomita decyzja, świetny refleks i doskonała celność! Zawodnik Atalanty zdobył bramkę prawie z połowy boiska! #włoskarobotapic.twitter.com/QLDIooSFwk — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) January 25, 2020





Kilkadziesiąt sekund później Słoweniec wykorzystał sytuację sam na sam z włoskim bramkarzem i skompletował hat-tricka. W końcowym kwadransie z boiska za czerwone kartki usunięci zostali zawodnicy gospodarzy: Armando Izzo i Serb Sasa Lukić, a w ostatnich minutach dwie bramki dla Atalanty uzyskał Kolumbijczyk Luis Muriel.

- Mieliśmy niezwykłą pierwszą połowę. Ta niespodziewana porażka ze SPAL oczywiście zostawiła po sobie ślad - przyznał po meczu trener zwycięskiej drużyny Gian Piero Gasperini.

To trzecie wysokie zwycięstwo jego drużyny w ostatnich tygodniach. Na początku tego roku Atalanta wygrała z Parmą 5:0, a w grudniu takim samym wynikiem rozbiła AC Milan.

Źródło: EPA/ALESSANDRO DI MARCO Atalanta dała popis

"Przepraszamy"

W dużo gorszych nastrojach byli po spotkaniu trener i piłkarze Torino. Klub ten nigdy wcześniej nie przegrał tak wysoko przed własną publicznością.

- Nie pamiętam drugiego takiego występu przez 20 lat kariery trenerskiej. Wynik jest nie do przyjęcia, przepraszamy wszystkich za ten niemożliwy występ. Przybyłem tutaj tylko z szacunku dla kibiców i dziennikarzy, ale nie muszę mówić nic więcej. Właśnie ogłosiłem moim piłkarzom, że przechodzimy na emeryturę. Dziękuję i do widzenia - mówił przybity szkoleniowiec Walter Mazzarri.

Źródło: EPA/ALESSANDRO DI MARCO Piłkarze Torino byli załamani

Od dziennikarzy nie odwrócił się również czołowy napastnik Torino Andrea Belotti. - Mecz można przegrać, ale schodząc z boiska, trzeba być przekonanym, że dało się z siebie wszystko. To było coś upokarzającego, co głęboko mnie poruszyło. Przepraszamy. Zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy zrobić źle. Wynik 3:0 na koniec pierwszej połowy powiązał nam nogi - stwierdził.

Tylko Manchester strzela więcej

Po 21 kolejkach Torino jest dziesiąte w tabeli Serie A. Z kolei klub z Bergamo, który w lutym i marcu rozegra dwumecz 1/8 finału Ligi Mistrzów z Valencią, zajmuje czwarte miejsce. Ma 38 punktów, tyle samo co piąta Roma, która w niedzielę zagra w derbach z Lazio.



Większe wrażenie niż czwarta lokata Atalanty robi jej bilans bramkowy. Jej piłkarze strzelili w tym sezonie już 57 ligowych goli. Żaden inny zespół nie może się z tym wynikiem równać - drugie jest pod tym względem Lazio, które uzyskało 46 bramek.

Z czołowych lig europejskich tylko Manchester City strzelił więcej goli - 65, ale w 24 spotkaniach.

Wyniki 21. kolejki:



piątek

Brescia - AC Milan 0:1

sobota

SPAL Ferrara - Bologna 1:3

Fiorentina - Genoa 0:0

Torino - Atalanta Bergamo 0:7



w niedzielę

Inter Mediolan - Cagliari

Verona - Lecce

Sampdoria Genua - Sassuolo

Parma - Udinese

AS Roma - Lazio Rzym

Napoli - Juventus Turyn