Gol w setnym występie. Kroos w doborowym towarzystwie

Liga Mistrzów to rozgrywki elitarne same w sobie, a co dopiero powiedzieć o piłkarzach, którzy mieli okazję zagrać w nich co najmniej 100 razy. Było ich mniej niż cztery dziesiątki.

Wybiegając na murawę w Stambule, Kroos zaliczył setny występ dopiero jako 39. zawodnik w historii Champions League. Niemców w tym gronie było do wtorku tylko czterech: Philipp Lahm, Thomas Mueller, Oliver Kahn i Manuel Neuer.



Toni Kroos in Champions League



100 Matches

09 Goals

24 Assists

05 Finals

04 Trophies



Dybala ocalił Juventus w "polskim meczu" Długo zapowiadało... czytaj dalej » Liderów tej klasyfikacji - Ikera Casillasa (177 występów) czy uczestniczącego w tej edycji Cristiano Ronaldo (165) - 29-letni pomocnik pewnie już nie wyprzedzi, ale przynajmniej w jednym dorównał Portugalczykowi. Piłkarz Realu został bowiem piątym piłkarzem w historii, który strzelił gola w jubileuszowym, setnym występie w LM. We wtorek do bramki trafił w 18. minucie. Akcję rozprowadził Eden Hazard, a Niemcowi pozostało wycelować z 13-14 metrów. Zmylony przez odbicie piłki od Seriego bramkarz Galaty był bez szans.

Kroos znalazł się w doborowym gronie. Wcześniej, poza wspomnianym Ronaldo, tej symbolicznej sztuki dokonali jedynie Thierry Henry, Zlatan Ibrahimović i Andrea Pirlo.

Gole w setnym występie w Lidze Mistrzów:

Thierry Henry

Zlatan Ibrahimović

Andrea Pirlo

Cristiano Ronaldo

Toni Kroos

Minimum sto występów w Lidze Mistrzów:

177 Iker Casillas (Real Madryt 150, Porto 27)

165 Cristiano Ronaldo* (Manchester United 52, Real Madryt 101, Juventus 12)

151 Xavi Hernandez (Barcelona)

142 Raul Gonzalez (Real Madryt 130, Schalke 12)

141 Ryan Giggs (Manchester United)

137 Lionel Messi* (Barcelona)

130 Andres Iniesta (Barcelona)

125 Clarence Seedorf (Ajax 11, Real Madryt 25, AC Milan 89)

124 Paul Scholes (Manchester United)

122 Gianluigi Buffon* (Parma 6, Juventus 111, Paris Saint-Germain 5)

121 Sergio Ramos* (Real Madryt)

120 Roberto Carlos (Real Madryt 107, Fenerbahçe 13)

119 Zlatan Ibrahimović (Ajax 19, Juventus 18, Inter Mediolan 22, Barcelona 10, AC Milan 16, Paris Saint-Germain 33, Manchester United 1)

119 Xabi Alonso (Real Sociedad 8, Liverpool 39, Real Madryt 47, Bayern Monachium 25)

115 Karim Benzema* (Lyon 19, Real Madryt 96)

115 Carles Puyol (Barcelona)

112 Thierry Henry (Monaco 9, Barcelona 26, Arsenal 77)

112 Philipp Lahm (Stuttgart 7, Bayern Monachium 105)

111 Dani Alves (Sevilla 8, Barcelona 80, Juventus 12, Paris Saint-Germain 11)

111 Petr Czech (Sparta Praga 12, Chelsea 94, Arsenal 5)

111 Gerard Pique* (Manchester United 4, Barcelona 107)

110 Arjen Robben (PSV Eindhoven 10, Chelsea 19, Real Madryt 11, Bayern Monachium 70)

109 Paolo Maldini (AC Milan)

109 Gary Neville (Manchester United)

109 John Terry (Chelsea)

108 Sergio Busquets* (Barcelona)

108 Ashley Cole (Arsenal 45, Chelsea 60, Roma 3)

108 Patrice Evra (Monaco 21, Manchester United 65, Juventus 22)

108 Andrea Pirlo (Inter Mediolan 5, AC Milan 78, Juventus 25)

107 David Beckham (Manchester United 77, Real Madryt 26, AC Milan 2, Paris Saint-Germain 2)

107 Thomas Mueller* (Bayern Monachium)

106 Victor Valdes (Barcelona)

105 Frank Lampard (Chelsea 102, Manchester City 3)

104 Cesc Fabregas (Arsenal 55, Barcelona 26, Chelsea 23)

103 Luis Figo (Barcelona 24, Real Madryt 58, Inter Mediolan 21)

103 Oliver Kahn (Bayern Monachium)

103 Manuel Neuer* (Schalke 22, Bayern Monachium 81)

100 Toni Kroos* (Bayern Monachium 42, Real Madryt 58)

100 Andrij Szewczenko (AC Milan 59, Chelsea 15, Dynamo Kijów 26)

* - aktywni piłkarze