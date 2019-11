Intruz na boisku w Izraelu. Polski piłkarz staranowany

12.11 | Robert Lewandowski do końca rundy, czyli do grudnia poczeka z zabiegiem przepukliny pachwinowej. - Dokładnego terminu nie znam. Ale to sprawa, która mi nie przeszkadza - przyznał napastnik reprezentacji Polski i Bayernu Monachium.

Do incydentu doszło w 91. minucie przy prowadzeniu Polaków 2:1. Wcześniej, w minucie 88., Wojciecha Szczęsnego pokonał Moanes Dabbur. Izraelskim zawodnikom spieszyło się, próbowali budować kolejną akcję ofensywną. Niespodziewanie została ona przerwana przez kibica, który wtargnął na murawę.



Za nim natychmiast ruszyły służby porządkowe. Jeden z ochroniarzy, próbujący zatrzymać intruza, staranował Kędziorę. Polski obrońca zaczął zwijać się z bólu, a zamieszanie nadal trwało. Dopiero po dłuższej chwili nieproszony gość został schwytany.



A pitch invader’s just run onto the pitch at the Israel v Poland game and a pursuing police officer has just cleaned out Polish defender Kędziora. pic.twitter.com/VvFMKOKyiZ — Fulhamaway (@Fulhamaway) November 16, 2019





Glik chciał grać

Sędzia Mattias Gestranius z Finlandii po wszystkim podszedł do Kamila Glika, kapitana naszego zespołu, i zapytał, czy w takiej sytuacji Polacy chcą grać dalej. Otrzymał twierdzącą odpowiedź.



Kędziora dokończył mecz, a wynik się nie zmienił. Biało-Czerwoni wygrali 2:1 po golach Grzegorza Krychowiaka i Krzysztofa Piątka.



Drużyna Jerzego Brzęczka odniosła siódme zwycięstwo w eliminacjach i zapewniła sobie pierwsze miejsce w grupie G. W ostatniej kolejce zmierzy się we wtorek w Warszawie ze Słowenią.

Źródło: Getty Images Mecz w Jerozolimie został przerwany

IZRAEL - POLSKA 1:2 (0:1)

bramki: 88' Dabbur - 4' Krychowiak, 54' Piątek

Izrael: Marciano - Dasa, Tibi, Bitton, Taha (42' Haziza), Ben Harush (65' Menachem) - Kayal (79' Elmkies), Natcho, Glazer - Dabbur, Zahavi

Polska: Szczęsny - Kędziora, Bednarek, Glik, Reca - Bielik, Krychowiak (84' Furman) - Szymański (63' Lewandowski), Zieliński, Frankowski - Piątek (69' Klich)

Tabela grupy G eliminacji Euro 2020 Drużyna Mecze Pkt. Bramki 1. Polska 9

22

15-3 2. Austria 9

19

19-8 3. Słowenia

9

14

14-8 4. Macedonia Północna

9

11

11-13 5. Izrael

9

11

16-17 6. Łotwa

9

0 2-28