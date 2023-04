Santos nie chciał go na asystenta w kadrze. Polak przejął klub w Holandii

Lechia inaugurowała rozgrywki europejskich pucharów spotkaniem z macedońską drużyną Akademiją Pandev. Już po kilku minutach mecz został przerwany z powodu wydarzeń w sektorze kibiców gospodarzy, gdzie doszło do agresywnych zachowań

"Polak o niemieckich korzeniach podpisuje kontrakt, który wiąże go z FC Den Bosch na najbliższe dwa sezony" - pisze klub w wielkanocny poniedziałek w komunikacie na oficjalnej stronie.

"Ma doświadczenie w kierowaniu wielkimi osobowościami"

- Tomasz pokazał, że potrafi skutecznie pracować z zespołami na różnych poziomach, zarówno jako asystent, jak i główny trener. Pracował w różnych krajach i ma doświadczenie w kierowaniu wielkimi osobowościami, a także przyczynianiu się do rozwoju młodych zawodników. Jednym z kryteriów poszukiwania nowego trenera było to, że rozumie projekt, wie, co trzeba zrobić i przez jakie fazy będziemy przechodzić - stabilizacji, budowy i rozwoju. Tomasz spełnia nasze wymagania. Nie możemy się doczekać wspólnego startu - komplementuje szkoleniowca, cytowany przez klubową stronę, dyrektor techniczny Yousuf Sajjad.







Po 32 kolejkach Eerste Divisie nowy klub Kaczmarka zajmuje przedostatnie, 19. miejsce w tabeli. Na początku marca Den Bosch uległo liderowi Zwolle aż 0:13.

Dla 38-latka jest to powrót na ławkę trenerską po niecałych ośmiu miesiącach przerwy. Nie tak dawno był wymieniany jako jeden z kandydatów do pracy w roli asystenta Fernando Santosa w reprezentacji Polski. Ostatecznie ze współpracy nic nie wyszło, Portugalczyk zdecydował się na swojego byłego podopiecznego Grzegorza Mielcarskiego.

Od września 2021 do końca sierpnia 2022 roku Kaczmarek był szkoleniowcem Lechii. Pod jego wodzą drużyna z Gdańska zajęła czwarte miejsce w tabeli ekstraklasy i zagrała w eliminacjach Ligi Konferencji. Biało-zieloni pierwszy raz w historii awansowali do kolejnej rundy w europejskich pucharach (po wyeliminowaniu w dwumeczu Akademiji Pandev).

W bieżącym sezonie ekipa z Trójmiasta spisuje się zdecydowanie poniżej oczekiwań. W sześciu spotkaniach z Kaczmarkiem na ławce zanotowała tylko jedno zwycięstwo, ponosząc aż pięć porażek. Po przegranej z Lechem Poznań 0:3 zarząd klubu podjął decyzję o zwolnieniu szkoleniowca.

Wcześniej był asystentem Kosty Runjaica w Pogoni Szczecin, ponadto m.in. prowadził niemieckie kluby: Viktorię Koeln, Stuttgarter Kickers i Fortuna Koeln.