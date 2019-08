"20 lat bez kontuzji, teraz taki pech". Achilles Hajty nie wytrzymał

Hermans wygrał 2. etap Tour of Utah i został nowym liderem...

Video: Eurosport

Belg Ben Hermans triumfował na drugim etapie Tour of Utah. Kolarz zespołu Israel Cycling Academy zaatakował na ostatnich kilometrach morderczego podjazdu na Powder Mountain. Hermans został również nowym liderem wyścigu. Drugi Kanadyjczyk James Piccoli (Elevate - KHS Pro Cycling) traci do niego 26 sekund. Tour of Utah na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

