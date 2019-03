"Łowca bramek" do europarlamentu. "Ponownie otrzymałem powołanie do reprezentacji Polski"

Video: Arleta Zalewska / Fakty TVN

15.03.2019 | Ochojska, Kopacz, Frankowski. PO odkrywa karty...

Janina Ochojska na Dolnym Śląsku, Ewa Kopacz w Wielkopolsce, a Tomasz Frankowski na Podlasiu - to już prawie koniec negocjacji w Platformie. Znamy kandydatów tej partii do Parlamentu Europejskiego. To część "drużyny gwiazd", która ma wygrać z PiS-em.

»