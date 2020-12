Nie żyje były piłkarz Polonii Warszawa. Przegrał walkę z koronawirusem

Video: tvn24

Majdan wspomina Maradonę

29.11 | - Mówiło się, że o nim boski. Doczekał się swoich wyznawców w Argentynie, jego kościół cały czas funkcjonuje. To co dawał na boisku jako piłkarz wyjątkowy. Piłkarzem był wielkim, Jestem z pokolenia Maradony, którego bardzo często porównywało się do Pele. Był piłkarską osobowością, gdziekolwiek w klubie się pojawiał, dostawał opaskę kapitana. W Neapolu praktycznie cały region składał się na kwotę, żeby Maradona mógł zagrać w tym mieście - opowiadał Radosław Majdan o zmarłym Diego Maradonie.

