Czeski skandalista skazany. Sprzedał nie swój samochód

Sąd w Pradze orzekł, że 45-letni Repka sprzedał kobiecie luksusowy samochód, choć nie był jego właścicielem. Do transakcji wartej 1,2 mln czeskich koron (45 500 euro) doszło w grudniu 2016 roku. W tamtym czasie były zawodnik West Hamu i Fiorentiny jedynie wynajmował auto.



Obrońcy Repki zapowiedzieli odwołanie od wyroku. Podobnie jak prokurator, który domagał się surowszej kary - dwóch lat pozbawienia wolności.

Skandalista

To nie pierwszy skandal wywołany przez byłego reprezentanta Czech. Dwukrotnie dostawał wyroki w zawieszeniu za jazdę pod wpływem alkoholu (2015 i 2016). Oprócz tego nie płacił alimentów na syna.



Innym razem - w sierpniu zeszłego roku - został skazany na sześć miesięcy więzienia za zamieszczenie w internecie fałszywych reklam erotycznych byłej żony Vladki Erbovej. Repka opublikował jej zdjęcia i podał numer telefonu.



- Nie mogłam spać, gdy dowiedziałam się, że to zrobił. Musiałam chodzić na terapię do psychiatry - mówiła poszkodowana.



Tłumaczyć się musiał Repka. - Przykro mi z powodu tej sytuacji. To było niewłaściwe, ale mój związek z byłą żoną nie był dobry. Nie mogłem widywać się z moim synem. Sytuacja stawała się coraz bardziej napięta - powiedział.

Źródło: Newspix Tomas Repka walczył z Lechem Poznań w eliminacjach Ligi Mistrzów w 2010 roku

Twardziel na boisku

Wyrok piłkarza został później zamieniony na prace społeczne. Ukarana została także jego partnerka Katerina Kristelova, która pomogła Repce w przestępczym procederze (umieszczała reklamy w sieci). Kristelova, czeska prezenterka telewizyjna miała do zapłacenia grzywnę w wysokości 50 tysięcy koron (około 1900 euro).



Repka w kadrze narodowej grał w latach 1993-2001. Uzbierał 46 spotkań, zdobył jedną bramkę. Słynął z twardej gry. Podczas kariery 18 razy był wyrzucany z boiska. Oprócz West Hamu i Fiorentiny występował w Sparcie Praga.