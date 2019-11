"Lewandowski? To ta sama półka co Messi i Ronaldo"

12.11 | Robert Lewandowski do końca rundy, czyli do grudnia poczeka z zabiegiem przepukliny pachwinowej. - Dokładnego terminu nie znam. Ale to sprawa, która mi nie przeszkadza - przyznał napastnik reprezentacji Polski i Bayernu Monachium.

Mecze ligi niemieckiej można oglądać w kanałach ELEVEN SPORTS w Player.pl

Rządził Bayernem cztery dekady. Lewandowski wśród jego najlepszych transferów Z racji tego, że... czytaj dalej » Po jedenastu kolejkach obecnego sezonu Werner ma w swoim dorobku jedenaście goli, uzbierał też cztery asysty.

Lewandowski wyprzedza go aż o pięć trafień.

Misja niemożliwa

Napastnik drużyny z Lipska znajduje się w zabójczej formie. Tylko w dwóch ostatnich spotkaniach zdobył pięć bramek. Mimo takiej dyspozycji strzeleckiej, powoli jednak traci nadzieję na dogonienie Polaka w zestawieniu najskuteczniejszych snajperów niemieckiej ekstraklasy.

- Trudno wywalczyć ten tytuł. Gdy strzelam dwa gole przeciwko Hercie Berlin, a potem oglądam wieczorny mecz, mając trzy lub cztery bramki straty do Roberta Lewandowskiego, i on trafia dwukrotnie przeciwko Borussii Dortmund... - mówił z niedowierzaniem 23-letni napastnik na konferencji prasowej.

- Czy znajdzie się zespół, któremu nie strzeli gola? To będzie bardzo trudne - dodał Werner.

- To jak obecnie gra Robert, sprawia, że może tylko jeden lub dwóch graczy na całym świecie jest na jego poziomie. To ta sama półka co Messi i Ronaldo - zakończył reprezentant Niemiec.



Lewandowski is still the sharpest shooter in town pic.twitter.com/zQhJXnHAEJ — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) 10 listopada 2019





Piłkarz trzeciej drużyny poprzedniego sezonu Bundesligi zwrócił również uwagę na zmieniający się styl ekip z tamtejszej ekstraklasy, dzięki czemu snajperzy mają więcej okazji do wykazania swoich umiejętności.

- Wiele zespołów chce grać ofensywnie, wolą wygrywać 4:3 niż 1:0, co bardzo odpowiada nam, napastnikom - przyznał z zadowoleniem Werner.