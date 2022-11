Timo Werner kontuzjowany, nie pojedzie na mundial

Krychowiak wbił szpilkę Lewandowskiemu i Szczęsnemu po odpadnięciu z Ligi Mistrzów Robert... czytaj dalej » Była 17. minuta spotkania rozgrywanego na stadionie warszawskiej Legii, gdy Werner po wykonaniu podania zasygnalizował zmianę i usiadł na murawie. Wprawdzie zdołał opuścić boisko o własnych siłach, ale ewidentnie coś było nie tak.

RB Lipsk wygrał z Szachtarem 4:0 i zapewnił sobie awans do fazy pucharowej Ligi Mistrzów. Jednak na nieszczęście dla piłkarza i reprezentacji Niemiec, doznał on urazu, który wyklucza jego występ na rozpoczynających się 20 listopada mistrzostwach świata w Katarze.

W tym roku już nie zagra

"Dzisiejsze badania w Lipsku wykazały, że niestety zerwał więzadło syndesmozy w lewej kostce i nie będzie zdolny do gry do końca 2022 roku" – poinformował klub z Lipska.



Werner powrócił do RB Lipsk latem tego roku, po dwóch rozczarowujących sezonach w barwach Chelsea. W niemieckim klubie szybko odzyskał skuteczność – strzelił 9 goli w 15 spotkaniach.

W reprezentacji Niemiec prowadzonej przez Hansiego Flicka zaczynał w pierwszej jedenastce osiem ostatnich spotkań. Łącznie wystąpił w 55 meczach i zdobył 24 gole.

Pierwszy mecz na mundialu Niemcy rozegrają 23 listopada, kiedy zmierzą się z Japonią. Oprócz nich w grupie E zagrają Hiszpania i Kostaryka.