Bramkarz z notatkami na bidonie. Krul królem karnych

W środowym spotkaniu w Londynie po regulaminowym czasie gry było 1:1, w dogrywce bramek zabrakło, przez co do wyłonienia kolejnego z pucharowych ćwierćfinalistów potrzebna była rywalizacja w konkursie jedenastek. I wtedy też nadszedł już kolejny w karierze moment Krula.

Jeszcze pierwszego karnego spośród piłkarzy Tottenhamu przestrzelił Eric Lamela, lecz trzeci i piąty należały do holenderskiego golkipera. Krul najpierw obronił uderzenie Troya Parota, a w decydującym momencie zatrzymał też Gedsona Fernandesa i wprowadził ekipę Kanarków do najlepszej ósemki rozgrywek.

Wiedział wtedy, jak powstrzymać piłkarzy Tottenhamu nie tylko dzięki bramkarskiemu instynktowi. Był do meczu odpowiednio przygotowany. Na bidonie, z którego pił w trakcie meczu, miał zamieszczoną notatkę ze wszystkimi potrzebnymi szczegółami dotyczącymi wykonawców jedenastek. Znajdowały się tam numery konkretnych zawodników oraz informacja, w którą stronę zazwyczaj uderzają z rzutów karnych.

– Odrobiliśmy z moim trenerem pracę domową. Zamieściłem ją na mojej butelce – opowiadał BBC już po meczu. – Jako młody chłopiec marzysz o tym, aby bronić karne i pomagać swojej drużynie w awansie. Dziś towarzyszyły mi spore emocje. Karne to jednak nie samo szczęście. To po prostu ciężka praca – tłumaczył.



Tim Krul had a list of Tottenham's penalty takers on his water bottle during Norwich's shootout win in the FA Cup



Penalty-saving level: Expert pic.twitter.com/YEgdcpVpcl — B/R Football (@brfootball) March 5, 2020

Va banque Van Gaala

Dla 31-latka to nie pierwsza sytuacja, w której jest gwiazdą piłkarskiej wojny nerwów. Bardzo głośno zrobiło się o nim w ćwierćfinale mundialu w Brazylii w 2014 roku. Wówczas trenujący Holendrów Louis van Gaal wprowadził Krula z ławki w miejsce Jaspera Cillessena na decydującą serię jedenastek w rywalizacji z Kostaryką, a rezerwowy spłacił zaufanie dwoma interwencjami. W tym tą, która zapewniła Holendrom najlepszą czwórkę mistrzostw świata.

W półfinale sprzed sześciu lat Oranje ponownie podeszli do karnych, tym razem z Argentyną, wtedy jednak Van Gaal pozostawił Cillesena na murawie. Do finału awansowali Albicelestes.