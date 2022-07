Pomyłka policji. Podczas interwencji dowiedział się, że przeszukuje znanego piłkarza

Nagranie pochodzące z 3 lipca w mediach społecznościowych udostępnił dziennikarz Tancredi Palmeri. Widać na nim jak funkcjonariusz policji przeszukuje opartego o radiowóz piłkarza mistrza Włoch. Druga z policjantek celuje z pistoletu do osoby pozostającej w aucie, którym Bakayoko podróżował.

Po krótkiej chwili pod radiowozem pojawia się kolejny z policjantów, który poinformował kolegę, że ten przeszukuje właśnie znanego piłkarza. Po chwili konsternacji przeszukanie się zakończyło.



Shocking footage of Milan’s Bakayoko in Milan’s downtown held at gunpoint by police cause taken for someone else.



Check when one of cop goes telling to the colleague searching him that it’s not the suspect but a Milan player, and the cop saying “WHO?!?”

pic.twitter.com/B0PTYiXnc5 — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) July 18, 2022





W kolejnym wpisie Palmeri przytoczył oficjalne stanowisko policji dotyczące całego zajścia. "Przeszukanie, które miało miejsce 3 lipca, było związane ze strzelaniną, do której doszło w okolicy kilka godzin wcześniej. Dwaj podejrzani o udział w niej mężczyźni poruszali się SUV-em. Jeden z nich był czarnoskóry i ubrany w zieloną kurtkę" - przekazano. Bakayoko miał pasować do tego opisu.



Milan’s police hq official statement: “The search, happened on July 3, was due to gun shooting happened in the area in previous hours, and the two suspected were two men on a suv fitting the description, one of the two was black and with green shirt.

That’s why the gunpoint” — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) July 18, 2022





Pomógł wywalczyć mistrzostwo

Bakayoko występuje w Milanie na zasadzie wypożyczenia z Chelsea. W minionym sezonie wystąpił w 14 meczach Serie A, czym przyczynił się do odzyskania przez Rossonerich tytułu mistrza Włoch.

Czy pozostanie w Lombardii, nie jest jasne. Według medialnych doniesień, może powrócić do Francji i wzmocnić drużynę Olympique Marsylia.